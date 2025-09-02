50張美元保單宣告利率調升 臺銀人壽上調1張台幣商品

美元利率維持高檔，壽險公司9月宣告利率大戰仍暫告休兵。統計至昨（1）日為止，包括台灣人壽、國泰人壽、凱基人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽等9月宣告利率均按兵不動，全球人壽共調整37張美元商品，最高宣告利率維持4.3%；三商美邦人壽（2867）上調13張美元商品宣告利率，最高達4.3%。

市面上美元保單宣告利率天花板仍由台灣人壽、合庫人壽4.35%拿下。

壽險業者指出，市場大多預期聯準會於9月再次啟動降息，而當市場在降息時，宣告利率調整可能會落後於市場，因此有可能宣告利率高於市場利率的情況，進而推升買氣。

壽險公司9月宣告利率概況

全球人壽9月共調升37張美元商品宣告利率2至5個基本點，其中35張為停售商品，二款為現售商品，而在調升宣告利率的37張美元商品中，宣告利率最高為3.85%。全球人壽表示，由於觀察調升宣告利率的37張商品對應的區隔資產帳戶持續表現穩健且有累積收益，在符合公平待客原則下，針對這幾款商品適度調升宣告利率2至5個基本點，將獲利與保戶分享，全球人壽第3季將持續推出新的利變壽險商品。全球人壽9月美元商品最高宣告利率維持4.3%。

三商美邦人壽考量區隔資產固定收益債券利息收益率上升，適度調升宣告利率。9月共調整13張美元保單，12張為現售商品，一張為停售商品，其中「三商美邦人壽金增多利美元利率變動型增額終身壽險」調整後最高宣告利率提升至4.3%。三商美邦人壽也將於2日推出新美元利變保單，提供有美元資產之保戶可反應市場利率的終身保障。

臺銀人壽表示，9月現售商品宣告利率無調整，停售的台幣利變壽險調升5個基本點至2.15%，目前美元商品最高宣告利率維持4.3%，台幣維持2.45%。

另外，合庫人壽真美富利美元利變型終身壽險自8月起，宣告利率拉上4.35%，與台灣人壽並列最高；遠雄人壽美元宣告利率維持最高4.32%；國泰人壽、凱基人壽、元大人壽、臺銀人壽宣告利率最高4.3%；富邦人壽、新光人壽、台新人壽、宏泰人壽、第一金人壽、安達人壽、安聯人壽宣告利率最高4.25%；南山人壽宣告利率最高4.2%，均按兵不動。