最強7月！國銀對六大產業放款突暴衝超額達標 發生什麼事？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會2025年7月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額達8兆3,522億元，單月大增3,324億元。示意圖／聯合報系資料照片
據金管會2025年7月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額達8兆3,522億元，單月大增3,324億元，不僅寫下有揭露該統計以來的近四年同期新高，也讓前七月放款累計跳增4,547億元，提早超額達標，達成率約120%。

依往例，6月多因季底結帳與企業加速還款，導致放款縮水，7月則常出現企業重開融資額度的高峰。今年尤為突出，7月單月新增放款首度突破3,000億元，超越往年約2,500至2,700億元的水準。

銀行主管分析，主因應是7月各國關稅水準陸續底定，企業為因應供應鏈移轉、或重新布局市場，積極提前備料與部署資金需求。

這也讓六大產業放款今年首度達標。金管會原設定全年新增目標為3,800億元，上半年受台幣升值影響，達標率僅35%，但7月單月就貢獻達成率87%，一次性補足缺口，並推高全年進度超額達標。

銀行主管指出，就結構來看，AI驅動的電子產業資金需求仍具續航力，但不確定因素仍在美國對台最終關稅結果，尤其是半導體關稅，對未來企業資本支出計畫帶來變數，進而影響後續放款動能。

進一步觀察產業別，7月六大產業放款全面走揚，尤以「國防及戰略」、「資訊及數位」與「資安卓越」三大領域表現最為突出，單月增額皆逾千億元。

其中，國防及戰略產業一口氣大增1,997億元最多，顯示鋼鐵、煉鋁等傳產族群因原料成本與軍工需求，資金需求快速回溫；資安與數位產業則涵蓋電子零組件、通訊設備，受AI與雲端運算應用帶動，重返成長軌道。

若拉長至前七月累計，「資訊及數位」產業放款大增2,295億元居冠，印證AI相關供應鏈的資金需求持續熱絡。市場人士認為，下半年仍須關注兩大變數：一是美國貿易政策最終走向，二是台幣匯率波動是否再度衝擊放款表現。

