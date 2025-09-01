國銀6大核心戰略放款7月激增3224億 提前達標今年目標

金管會統計顯示，今年7月底國銀對6大核心戰略產業放款餘額達新台幣8兆3522億元，較去年底增加4547億元，占第4期預期成長目標3800億元的119.67%，意味目標已超標。其中，7月大增3224.19億元，主要是國防及戰略產業、資訊及數位產業單月增加較多。

金管會為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得資金，2025年持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為今年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元的目標。

金管會統計顯示，國銀對6大核心戰略產業放款餘額截至7月底達8兆3522億元，觀察7月單月放款增加最多的前3大產業，分別為國防及戰略產業月增1997億元，其次是資訊及數位產業月增1707億元，再來是資安卓越產業新增1526億元。

比較今年7月底跟去年底放款變化，金管會指出，資訊及數位增加2295億元最多，其次為國防及戰略產業增加2095億元次之，再來是綠電及再生能源增加1838億元。至於放款餘額變動主因，銀行表示多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量而調整短期借款所致。

根據統計，截至7月底放款餘額前5大的國銀，分別為台銀、合庫銀、一銀、兆豐銀與華南銀。

配合行政院2021年5月21日核定「6大核心戰略產業推動方案」，金管會鼓勵銀行跟資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等6大產業建立關係，並協助取得營運資金，已推出3期獎勵放款方案。