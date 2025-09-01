台灣人壽首張遞延型實支實付醫療險 75歲前日額給付之後實支實付
台灣人壽推出首張日額給付加遞延型實支實付醫療險「台灣人壽加倍實在醫療95終身健康保險」（簡稱「加倍實在」），以「先守、後付、再返還」三重機制，先備妥青壯期基礎醫療保障、高齡時期轉嫁自費醫療支出，讓保障延續到老。
早期的實支實付醫療險，保障多在70或75歲即屆滿，偏偏高齡才是醫療需求高峰期，老後醫療保障斷層不容小覷。「加倍實在」最大特色是採用醫療雙帳戶設計，75歲前提供日額給付，因應基礎醫療需求。
75 歲（含）起銜接實支實付醫療保障，補足超高齡醫療費用缺口，保障延續至95歲屆滿。保障期間若身故或至95歲屆滿仍生存者，可領回總繳保費的 1.06 倍（須扣除已領取之各項保險金總額），保費「有去有回」。
以40歲女性投保20年期「加倍實在」計劃一（住院日額1,000元）為例，每年表定保費為3萬4,978元，75歲前和75歲（含）後各有200萬元上限的醫療帳戶。
75歲前享有定額給付保障，包含住院、加護/燒燙傷病房、門診手術及特定醫材補助金等；75歲(含)起啟動實支實付保障，包含每日病房、住院醫療費用和門診手術限額等。
若95歲屆滿仍生存，還能領回總繳保費的1.06倍（須扣除已領取之各項保險金總額）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言