台灣人壽首張遞延型實支實付醫療險 75歲前日額給付之後實支實付

台灣人壽推出首張日額給付加遞延型實支實付醫療險「台灣人壽加倍實在醫療95終身健康保險」（簡稱「加倍實在」），以「先守、後付、再返還」三重機制，先備妥青壯期基礎醫療保障、高齡時期轉嫁自費醫療支出，讓保障延續到老。

早期的實支實付醫療險，保障多在70或75歲即屆滿，偏偏高齡才是醫療需求高峰期，老後醫療保障斷層不容小覷。「加倍實在」最大特色是採用醫療雙帳戶設計，75歲前提供日額給付，因應基礎醫療需求。

75 歲（含）起銜接實支實付醫療保障，補足超高齡醫療費用缺口，保障延續至95歲屆滿。保障期間若身故或至95歲屆滿仍生存者，可領回總繳保費的 1.06 倍（須扣除已領取之各項保險金總額），保費「有去有回」。

以40歲女性投保20年期「加倍實在」計劃一（住院日額1,000元）為例，每年表定保費為3萬4,978元，75歲前和75歲（含）後各有200萬元上限的醫療帳戶。

75歲前享有定額給付保障，包含住院、加護/燒燙傷病房、門診手術及特定醫材補助金等；75歲(含)起啟動實支實付保障，包含每日病房、住院醫療費用和門診手術限額等。

若95歲屆滿仍生存，還能領回總繳保費的1.06倍（須扣除已領取之各項保險金總額）。