南緯實業14.4億元聯貸案 彰銀統籌主辦完成簽約

彰化銀行（2801）統籌主辦南緯（1467）實業股份有限公司5年期新台幣14.4億元聯貸案，已順利完成募集，於1日簽訂聯貸合約。

本聯貸案資金用途係為償還既有金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行，在第一銀行、上海銀行、土地銀行、台灣企銀、兆豐銀行、將來銀行共七家金融機構踴躍參貸下，於短期間內完成募集，更獲市場熱烈超額認購達154%，最終以14.4億元結案。

南緯實業成立逾47年，為國內老牌知名成衣廠，從初期染紗廠起家，隨著營運規模擴大與市場需求轉變，逐步朝向下游織布及成衣加工領域發展，在亞洲、非洲、美洲都設有行銷服務據點。

為創造多元發展就近觀察市場，近年南緯實業不僅專注於傳統的染紗、織布及成衣製造，更積極投入創新研發，特別是在機能性紡織品與智慧衣著領域取得領先地位，因應ESG永續發展浪潮，南緯實業更推出「以印代染」先進環保省水省電設備，透過創新製程讓染整進入下一階段的環保革新。

南緯以垂直整合的商業模式，從共同研發設計到成品交付提供客戶一站式解決方案，業務遍及全球，市場地位備受肯定。

南緯實業秉持「以人為本」的理念，致力於創新製造高品質、永續的紡織產品，以高效、精實的生產模式，結合環境保護與社會責任實踐，成為全球客戶發展永續的好夥伴。