快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

南緯實業14.4億元聯貸案 彰銀統籌主辦完成簽約

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

彰化銀行（2801）統籌主辦南緯（1467）實業股份有限公司5年期新台幣14.4億元聯貸案，已順利完成募集，於1日簽訂聯貸合約。

本聯貸案資金用途係為償還既有金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行，在第一銀行、上海銀行、土地銀行、台灣企銀、兆豐銀行、將來銀行共七家金融機構踴躍參貸下，於短期間內完成募集，更獲市場熱烈超額認購達154%，最終以14.4億元結案。

南緯實業成立逾47年，為國內老牌知名成衣廠，從初期染紗廠起家，隨著營運規模擴大與市場需求轉變，逐步朝向下游織布及成衣加工領域發展，在亞洲、非洲、美洲都設有行銷服務據點。

為創造多元發展就近觀察市場，近年南緯實業不僅專注於傳統的染紗、織布及成衣製造，更積極投入創新研發，特別是在機能性紡織品與智慧衣著領域取得領先地位，因應ESG永續發展浪潮，南緯實業更推出「以印代染」先進環保省水省電設備，透過創新製程讓染整進入下一階段的環保革新。

南緯以垂直整合的商業模式，從共同研發設計到成品交付提供客戶一站式解決方案，業務遍及全球，市場地位備受肯定。

南緯實業秉持「以人為本」的理念，致力於創新製造高品質、永續的紡織產品，以高效、精實的生產模式，結合環境保護與社會責任實踐，成為全球客戶發展永續的好夥伴。

兆豐銀行 彰化銀行

延伸閱讀

彰銀：2025年盈餘將創高

在野促調查泓徳聯貸案 財政部金管會2周內提報告

在野促調查泓徳聯貸案 財政部金管會2週提報告

信託業推動信託2.0評鑑 11家業者獲績效優良銀行

相關新聞

市場靜待美國非農出爐 新台幣續貶改寫近4個月新低

美國8月非農就業數據即將出爐，是聯準會9月降息與否的重要指引，投資人屏息以待，新台幣延續貶勢，今天收盤收30.63元，貶...

三商壽招親 傳中信金挺進下一關？2家公司回應了

三商美邦人壽（2867）出售引關注！市場1日傳出首輪邀約8月底截止並完成確認，並由中信金（2891）與2家外資金融機構率...

出手解房貸荒！金管會：銀行禁以這件事做拒貸、排撥理由

金管會今召集八大公股銀行討論房貸，銀行局長童政彰做兩大宣示，一、銀行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做為拒貸或...

太突然！兆豐投信總經理黃大川因個人健康因素請辭

兆豐投信總經理黃大川自2022年12月28日擔任兆豐投信總經理以來，今年4月8日才獲得續任總經理，沒想到才不到五個月，就...

坐三望二看一！ 勞金局：勞動基金8月份有望創新高

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為6...

強化防詐 一銀、土銀9月底提供轉入帳戶顯示功能

為強化防詐，多家銀行日前陸續調降數存戶ATM提款額度，近期公股銀進一步出招，一銀9月3日起若申請約定轉入他人帳戶，審核通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。