國泰兒繪50周年 首場戶外寫生台南起跑

「國泰全國兒童繪畫比賽」邁入第50屆，今年以「健康長大，守護美麗家園」為徵畫主題，希望未來畫家發揮創意，揮灑色彩，描繪出心中的美麗願景；首場戶外寫生活動8月30日在台南登場，即使高溫炎熱，仍吸引超過3,000名愛好繪畫的親子共同參與，一同在藍天下用畫筆描繪出自我想像。

戶外寫生結合體驗活動 讓親子關係更緊密

國泰人壽台南區部協理蘇鳳麗說，戶外寫生二度來到台南舉辦，大家參與踴躍，除了寫生也結合許多體驗活動，讓親子關係更緊密，國泰同仁與台南市政府警察局合作的防詐宣導，透過「金警聯手」，從小培養孩子正確金融觀念。

國泰人壽經理林彥昇則感謝國泰志工的辛苦付出，也期待親子能夠透過活動，一起健康長大，也從中學習到永續的重要。

邁入第50屆的國泰兒童繪畫比賽，在台南舉辦的首場戶外寫生活動，吸引絡繹不絕民眾參與，台南公園的樹蔭底下，隨處可見親子搭檔認真討論，用畫筆繪出心中想像的畫面。

當場繳交參賽作品的孩子不但可兌換限量紀念品，現場還有摸彩活動，有機會獲得智慧手錶、飯店住宿券、兒童數位相機、烤麵包機等大獎，大家都堅持到最後一刻，等待得獎名單宣布，現場活動氣氛熱烈。

除寫生外，今年也開設「無框立體小花畫布」手作DIY，引導親子學習運用不同媒材創作，觸發多面向的美學體驗，一開放報名就迅速秒殺。

同時，現場也有許多結合健康、永續及環保元素的互動遊戲攤位，包括在地的COZZI和逸飯店，台南武廟、奇美食品都共襄盛舉，發想遊戲關卡，透過闖關過程傳遞永續概念，讓善的循環持續不止。

二度參與戶外寫生 怕畫不完先完成部分作品

就讀三年級的馮同學說，去年第一次來參加戶外寫生，但因為畫太久，今年先把草稿打好，現場來把沒有完成的部分上色，「我畫了我最喜歡的AI山海經的角色，最複雜的是大象的身體，花了不少時間才完成。」

馮媽媽則說，去年來參加感覺不錯，感謝國泰願意辦理有趣的活動，讓親子更多互動的機會，「孩子作畫比較細緻，擔心畫不完，所以先完成一部份，至於有沒有得獎，我們比較志在參加啦！」

擴大辦理戶外寫生 台中、台北場次接力登場