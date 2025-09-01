快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

出手解房貸荒！金管會：銀行禁以這件事做拒貸、排撥理由

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會今召集八大公股銀行討論房貸，銀行局長童政彰做兩大宣示，一、銀行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做為拒貸或延後撥款的藉口，二、金管會嚴禁房貸搭售，各銀行應避免「銷售時點」不當而引發誤會。

依《銀行法》72-2條規定，銀行承作房貸等不動產放款總額以總存款加金融債30%為限。但實務上，各銀行內部多以28%至28.5%做警戒水位，一旦逼近，就減少額度、拉高利率，甚至要求民眾排隊等貸款。

童政彰指出，72-2條是控管銀行流動性的法律上限，但「不能成為限縮民眾自住與首購貸款的理由」。

他強調，銀行應藉由吸收存款、擴大分母，來維持自住與首購房貸的供給，做「存放款平衡」，而非簡單地縮減房貸。金管會立場明確，凡符合授信條件的首購與自住需求，金融業就必須提供合理支持。

在房貸搭售問題上，金管會已明文禁止，但主要爭議是「銷售時點」。童政彰指出，部分銀行在房貸簽約、或舉辦分戶貸款說明會時，推銷房貸壽險商品，容易讓民眾誤會「不買壽險就不能核貸」。

他提醒，這種銷售時點若處理不當，在房貸額度吃緊的敏感時刻，更容易引發爭議。

會中公股銀行也向金管會反映兩大實務困境：首先，若要擴大分母吸收存款，相較於民營銀行，行庫在利率競爭上不具優勢，難以吸引郵儲或基金資金；其次，公股銀行還肩負政策性貸款，包括新青安與築巢優利貸，進一步壓縮不動產放款空間。

房貸 壽險 金管會

延伸閱讀

房貸放款沒額度？ 金管會找8公股行庫溝通並嚴禁搭售

獨／金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

相關新聞

市場靜待美國非農出爐 新台幣續貶改寫近4個月新低

美國8月非農就業數據即將出爐，是聯準會9月降息與否的重要指引，投資人屏息以待，新台幣延續貶勢，今天收盤收30.63元，貶...

三商壽招親 傳中信金挺進下一關？2家公司回應了

三商美邦人壽（2867）出售引關注！市場1日傳出首輪邀約8月底截止並完成確認，並由中信金（2891）與2家外資金融機構率...

出手解房貸荒！金管會：銀行禁以這件事做拒貸、排撥理由

金管會今召集八大公股銀行討論房貸，銀行局長童政彰做兩大宣示，一、銀行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做為拒貸或...

太突然！兆豐投信總經理黃大川因個人健康因素請辭

兆豐投信總經理黃大川自2022年12月28日擔任兆豐投信總經理以來，今年4月8日才獲得續任總經理，沒想到才不到五個月，就...

坐三望二看一！ 勞金局：勞動基金8月份有望創新高

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為6...

強化防詐 一銀、土銀9月底提供轉入帳戶顯示功能

為強化防詐，多家銀行日前陸續調降數存戶ATM提款額度，近期公股銀進一步出招，一銀9月3日起若申請約定轉入他人帳戶，審核通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。