快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

太突然！兆豐投信總經理黃大川因個人健康因素請辭

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

兆豐投信總經理黃大川自2022年12月28日擔任兆豐投信總經理以來，今年4月8日才獲得續任總經理，沒想到才不到五個月，就傳出辭職，且自9月1日即刻生效。據了解，是因為個人健康因素請辭，兆豐投信也感謝他任職期間對公司的協助與貢獻。

黃大川在業界歷練非常豐富，先前曾任職寶來、元大、永豐投信、中信投信。畢業於成功大學數學系與應用數學研究所，金融從業資歷超過26年，橫跨壽險、證券、投信三領域，證券期貨雙分析師與CFP。在寶來、元大、永豐與中信投信等公司服務期間，除直銷、通路、分公司前線業務外，亦歷練企劃幕僚與研究等單位。

寶來 兆豐 總經理

延伸閱讀

股東生態圈捷報 將來銀行「一站式旅平險」前7月承保件數年增逾500％

永豐投顧：台股趨勢可望繼續前進 關注投信轉進探針股卡等零組件

歐股基金錢景獲市場肯定 投資吸引力增強

00918被點名反成助力多了2大利多？楚狂人：鴻海大漲撐腰不被迫賣股…績效更亮眼

相關新聞

市場靜待美國非農出爐 新台幣續貶改寫近4個月新低

美國8月非農就業數據即將出爐，是聯準會9月降息與否的重要指引，投資人屏息以待，新台幣延續貶勢，今天收盤收30.63元，貶...

三商壽招親 傳中信金挺進下一關？2家公司回應了

三商美邦人壽（2867）出售引關注！市場1日傳出首輪邀約8月底截止並完成確認，並由中信金（2891）與2家外資金融機構率...

房貸放款沒額度？ 金管會找8公股行庫溝通並嚴禁搭售

金管會今天邀8大公股行庫聚焦房貸2大議題，包括房貸額度以及是否搭售房貸壽險。金管會說明，銀行法第72條之2規定上限為30...

坐三望二看一！ 勞金局：勞動基金8月份有望創新高

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為6...

強化防詐 一銀、土銀9月底提供轉入帳戶顯示功能

為強化防詐，多家銀行日前陸續調降數存戶ATM提款額度，近期公股銀進一步出招，一銀9月3日起若申請約定轉入他人帳戶，審核通...

全支付擴大支付服務版圖 新增富邦、元大信用卡綁定

全支付迎來三周年之際，1日宣布正式與台北富邦銀行及元大銀行合作，即日起消費者可將台北富邦銀行及元大銀行信用卡綁定於全支付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。