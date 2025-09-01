快訊

房貸放款沒額度？ 金管會找8公股行庫溝通並嚴禁搭售

中央社／ 台北1日電
金管會。圖／本報資料照片

金管會今天邀8大公股行庫聚焦房貸2大議題，包括房貸額度以及是否搭售房貸壽險。金管會說明，銀行法第72條之2規定上限為30%，銀行不能因設定自主控管目標像是28.5%，就說沒放款額度，業者也可透過存放款來做調節，並嚴禁踩搭售紅線。

俗稱「銀行不動產放款天條」的銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，避免授信風險過度集中。

金管會統計顯示，36家本國銀行7月不動產放款比率平均為26.04%，較6月26.31%微降，但市場上卻存在沒有放款額度等說法，金管會今天上午邀8大公股討論房貸議題釐清實務狀況。

金管會官員受訪說明，會議主要關注2大議題，第1是房貸額度；第2，是否有房貸綁房貸壽險問題。至於央行不動產貸款集中度，則屬央行職權，不便多回應。

房貸額度部分，官員說明，銀行法第72條之2規定上限是30%，但銀行可能會設定自主控管目標如28.5%，也有跟業者表達對各自風險控管沒意見，但銀行不能因此就說沒額度，以法規來看，還有放款額度，自我管控不應成為限縮額度的理由，也要跟分行端溝通，不能因此成為拒貸理由。

至於有媒體報導有銀行以房貸壽險等產品作為搭售條件一事，金管會指出，房貸壽險本身是提供客戶保障的產品，萬一發生狀況也是提供還款的一種方式，但問題在於銀行的銷售時間點，如果銀行在簽約時推出產品，借戶多少有壓力，擔心是否不買產品就沒辦法辦理房貸，或者是在分戶貸款時，在說明會上提出相關產品，銀行在過程中有檢討空間。

金管會官員說，會中也提醒業者嚴禁踩搭售紅線，須注意行銷產品時間點，避免引起民眾誤解。

至於公股業者提到背負較多政策性放款，包括新青安等，導致分子金額較高等，金管會說明，公股銀確實有背負政策性放款，但法規規定3成，若分子不能調整，也可透過分行吸收存款來加大分母，目前市場資金動能充足，銀行可以透過存放來做調節。

業者會中是否提出鬆綁法規意見，金管會說明，會議主要是交換意見，未提出鬆綁法規意見。

