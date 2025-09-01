快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

台灣人壽推首張遞延型實支實付醫療險 補足高齡醫療費缺口

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣人壽推出首張日額給付加遞延型實支實付醫療險─「台灣人壽加倍實在醫療95終身健康保險」（簡稱「加倍實在」），以「先守、後付、再返還」三重機制，為保戶打造專屬醫療帳戶，先備妥青壯期基礎醫療保障、高齡時期轉嫁自費醫療支出，讓保障延續到老。

根據台灣人壽與國立政治大學商學院發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，超過一半（53.5%）未退休族認為退休後每年醫療支出5萬元以內就足夠；衛福部2024年《全國社區失智症流行病學調查》則顯示，65歲以上國人平均每年醫療支出達31.9萬元，預估與現實差距超過六倍，國人平均餘命愈來愈長，若未提早完備保障，退休生活恐因高額醫療費用而捉襟見肘，透過合適的醫療險備妥「醫療帳戶」至關重要。

台壽指出，早期的實支實付醫療險，保障多在70或75歲即屆滿，偏偏高齡才是醫療需求高峰期，老後醫療保障斷層不容小覷。「加倍實在註」最大特色是採用醫療雙帳戶設計，75歲前提供日額給付，因應基礎醫療需求；75 歲(含)起銜接實支實付醫療保障，補足超高齡醫療費用缺口，保障延續至95歲屆滿。保障期間若身故或至95歲屆滿仍生存者，可領回總繳保費的 1.06 倍（須扣除已領取之各項保險金總額），保費「有去有回」。

台壽說明，以40歲女性投保20年期「加倍實在」計劃一（住院日額1,000元）為例，每年表定保費為34,978元，75歲前和75歲(含)後各有200萬元上限的醫療帳戶，75歲前享有定額給付保障，包含住院、加護/燒燙傷病房、門診手術及特定醫材補助金等；75歲(含)起啟動實支實付保障，包含每日病房、住院醫療費用和門診手術限額等，安心治療免煩心，若95歲屆滿仍生存，還能領回總繳保費的1.06倍（須扣除已領取之各項保險金總額）。台灣人壽「加倍實在」守護各階段人生，「先守、後付、再返還」保障無空窗期，真正實現長壽無憂。

保費 保險金 實支實付

延伸閱讀

火災頻傳 商業火險投保增

醫療險喊漲…壽險公會籲醫材統一定價 石崇良：須考慮是否違反公交法

業界盼調整醫療險保費 許舒博：保險應回歸實質保障

影／高雄街頭8槍斃命死者背景曝光！曾以假車禍詐領保險金

相關新聞

市場靜待美國非農出爐 新台幣續貶改寫近4個月新低

美國8月非農就業數據即將出爐，是聯準會9月降息與否的重要指引，投資人屏息以待，新台幣延續貶勢，今天收盤收30.63元，貶...

三商壽招親 傳中信金挺進下一關？2家公司回應了

三商美邦人壽（2867）出售引關注！市場1日傳出首輪邀約8月底截止並完成確認，並由中信金（2891）與2家外資金融機構率...

出手解房貸荒！金管會：銀行禁以這件事做拒貸、排撥理由

金管會今召集八大公股銀行討論房貸，銀行局長童政彰做兩大宣示，一、銀行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做為拒貸或...

房貸放款沒額度？ 金管會找8公股行庫溝通並嚴禁搭售

金管會今天邀8大公股行庫聚焦房貸2大議題，包括房貸額度以及是否搭售房貸壽險。金管會說明，銀行法第72條之2規定上限為30...

太突然！兆豐投信總經理黃大川因個人健康因素請辭

兆豐投信總經理黃大川自2022年12月28日擔任兆豐投信總經理以來，今年4月8日才獲得續任總經理，沒想到才不到五個月，就...

坐三望二看一！ 勞金局：勞動基金8月份有望創新高

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。