市場靜待美國非農出爐 新台幣續貶改寫近4個月新低

中央社／ 台北1日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
美國8月非農就業數據即將出爐，是聯準會9月降息與否的重要指引，投資人屏息以待，新台幣延續貶勢，今天收盤收30.63元，貶2.5分，改寫近4個月新低，成交量能萎縮，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.215億美元。

美國上週公布聯準會偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE），7月年增幅度維持在2.6%，增幅與前期持平，但核心PCE略為升溫。

市場維持9月降息看法不變，美元指數回落，投資人繼續關注本週公布的美國8月非農數據，據以判斷聯準會的降息策略。

新台幣兌美元今天開盤價為30.58元，由於美元走弱，加上出口商預期新台幣續貶，惜售心態濃厚，匯價缺乏支撐，盤中最低觸及30.65元，繼續測向30.7元，終場收在30.63元，續寫5月初以來、近4個月新低。

台股今天收24071.73點，跌161.37點。外匯交易員指出，台股已經改寫歷史新高，由於缺乏新的題材推動，向上空間有限，外資偏向匯出，導致新台幣貶勢難止。

新台幣匯率主要隨國際匯市波動，但近期熱錢流出，是推動新台幣走貶的重要力道，外匯交易員認為，市場觀望美國聯準會貨幣決策會議、關稅進展，短線新台幣仍是趨貶格局，外資動向更是左右新台幣走勢的重要關鍵。

