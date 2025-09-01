「亞洲資產管理中心推動辦公室」啟動 亞資專屬網站同步上線

金管會指導，證交所統籌建置的「亞洲資產管理中心推動辦公室」正式啟動服務，成為金融業者及投資人掌握亞資中心政策脈動與市場機會的重要平台，並同步上線「亞洲資產管理中心專屬網站（https://www.aamc.tw）。1日的啟動典禮金管會由副主委陳彥良蒞臨，並邀請高雄市政府、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集保結算所、相關公會及四大會計師事務所共同參與，南北串連，共同見證歷史性的一刻。不僅展現政府推動金融國際化的決心，也象徵臺灣資產管理市場配套機制逐步完善，開啟落地執行新階段。

陳彥良致詞指出，亞資中心政策自2024年9月啟動以來，最顯著的成果是法規鬆綁進度，迄今已完成36項調整，超越2025年度目標；同時，高雄專區於7月揭牌，吸引銀行、投信、券商、保險公司及國際會計師事務所進駐，展現業界高度期待。資產管理規模亦快速成長，金融業整體管理資產（AUM）較去年同期增加近3兆元，推升台灣成為區域資金熱點。為協助業者更順利進入台灣資本市場及落實政策，除了政府既有的作業機制外，證交所在金管會指導下，成立民間性質的亞洲資產管理中心推動辦公室，提供業者一站式諮詢與服務。

證交所董事長林修銘指出，臺灣具備龐大民間儲蓄、健全金融體系及科技產業優勢，亞資中心有望成為驅動金融業成長的新引擎。亞洲資產管理中心推動辦公室將成為第一線諮詢服務窗口，透過電話客服（免付費專線0800-88-66-99）、線上提問（https://act.twse.com.tw/Q20250715/），以及會面諮詢（採預約制，實體或視訊方式）等三種管道，協助有意在臺灣發展的業者釐清法規適用、設立流程等相關疑義。推動辦公室未來也將於國內外推廣亞資中心政策與辦理成果。另新上線的「亞洲資產管理中心專屬網站」由證交所統籌規劃，整合金管會各局處、周邊單位及公會資訊，全面揭示亞資中心政策目標、重要進程與辦理成果。網站採分眾設計，提供一般民眾與機構投資人便利諮詢服務、即時掌握政策進程與市場機會。

陳彥良及林修銘均強調，打造亞洲資產管理中心是一場極具挑戰的國際級馬拉松，需要各界持續共同努力。隨著今天推動辦公室與專屬網站的正式啟動，政府有信心在政策持續推動、高雄地方資產管理專區蓬勃發展，以及國際參與日益擴大的過程中，讓臺灣在全球資產管理版塊上占有一席之地。