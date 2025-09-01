三商壽招親 傳中信金挺進下一關？2家公司回應了

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽出售引關注。本報系資料庫
三商美邦人壽（2867）出售引關注！市場1日傳出首輪邀約8月底截止並完成確認，並由中信金（2891）與2家外資金融機構率先挺進下一關。對此，三商壽與中信金皆表示，對市場臆測傳聞，不予評論。

據了解，三商美邦人壽出售案的財務顧問公司為摩根士丹利，第一輪可說廣發英雄帖，邀請有興趣、潛在的買家進行出價，市場已知有三大金控及一家大型壽險公司入圍，包括富邦金控（2881）、中信金控玉山金控（2884）及南山人壽等，都受邀出價，原先市場也一度傳出兩家民營金控有意出價，但最後因自身考量，未能出價。

今日市場傳出中信金與2家外資一起列為首波洽詢對象。對此，三商壽表示，「本公司對市場臆測傳聞，不予評論。」

中信金回應，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。

