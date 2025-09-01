坐三望二看一！ 勞金局：勞動基金8月份有望創新高

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為644億元；7月單月收益衝高至1,480億元，全年損益轉盈。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，對於勞動基金8月份收益被看好的情形，預估會比今年6月還高，挑戰新高的機會是有的，可能坐三望二看一。

勞金局公布勞動基金7月單月收益衝高至1,480億元，外界關注8月份的情形。劉麗茹表示，8月不論台股、美股，股市都創新高，維持上漲的格局。加上8月匯率部分，相間前幾個月，新台幣升值的狀況有穩住，目前呈現一點貶值，代表8月的匯率影響數也往下降。整體來看，勞動基金8月份的收益，會比7月份還要來得好，不過具體數值仍未得知。。

媒體詢問，7月份時，勞金局看待勞動基金並沒有這麼樂觀，為何結果可以有這麼好的獲利？

劉麗茹坦言，其實也沒有那麼不樂觀，只是7月份的時候，當時8月的指標還不太明顯。7月債部位的相關國際金融市場表現還是負數。8月所有指數，國內外的股市、國外的債，其實都是正報酬，跟7月的情況不同。

劉麗茹說明，7月單月收益1,480億元，全部都是來自於股市。7月份，國外的債市回跌，只有股市上漲；8月則是股市和債市都往上走。這是整個指標的概念，比如台股、MSCI全球股票、MSCI亞太股票、MCI新市場股票等指數，以及彭博全球綜合債數、摩根新興市場債市。這些指標綜合呈現，8月份收益數比7月份要來的好。

至於9月美股是否可能下跌造成影響，劉麗茹提到，AI產業需求非常大，所以AI產業的影響強盛久遠。從這個情況來看，台灣主力從事這方面產業，其需求面仍然存在並且強硬又持久，即使中途短暫休息，仍然還是會正向地往上發展，這是一直以來的看法。長期來看，產業趨勢已經成形，短暫休息的部分，就是要準備好，可以隨時再去調整部位。

劉麗茹指出，7月單月收益1,480億元，其中國外的部位大約有55%，國內的部位45%。國內外股市相加大約43%，另類部位11%，剩下的固定收益就是債的部位。

觀察歷年勞動基金單月收益排行，劉麗茹表示，2024年3月份2,422億元是第一高，2020年11月2,402億元是第二高，2025年6月2,083億元是單月第三高。對於勞動基金8月份收益被看好的情形，預估會比今年6月還高，挑戰新高的機會是有的，可能坐三望二看一，因為8月份指標真的是蠻不錯，比7月份單月指標看起來更漂亮。