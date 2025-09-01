「亞洲資產管理中心推動辦公室」正式啟動 專屬網站同步上線

由臺灣證券交易所統籌、金管會指導的「亞洲資產管理中心推動辦公室」於1日正式揭牌啟動，並同步推出「亞洲資產管理中心專屬網站（https://www.aamc.tw）」，打造投資人與業者掌握政策動態與市場契機的全新窗口。啟動典禮現場除金管會副主委陳彥良親臨致詞外，更邀集高雄市政府、櫃買中心、期交所、集保結算所、各大公會及四大會計師事務所代表出席，南北串連，共同見證臺灣資產管理邁向新里程碑的重要時刻。

金管會副主委陳彥良致詞指出，亞資中心政策自去年（113年）9月推動以來，最具體的成果即在於法規鬆綁，至今已完成36項修正，超前達成年度目標。隨著高雄專區於7月揭牌，已吸引銀行、投信、券商、保險公司及國際會計師事務所進駐，顯示業界高度期待。整體資產管理規模亦快速擴張，金融業管理資產（AUM）較去年同期增加近3兆元，推升臺灣成為區域資金熱點。

證交所董事長林修銘表示，臺灣具備龐大儲蓄動能、健全金融體系與科技產業優勢，亞資中心將成為推動金融業成長的新引擎。隨著推動辦公室與專屬網站的啟動，臺灣正加速完善國際資產管理配套，開啟落地執行新階段。

證交所在金管會指導下成立「亞洲資產管理中心推動辦公室」，提供「一站式」專業服務，為進一步協助業者掌握政策、落實投資計畫。辦公室設有三大諮詢管道：免付費專線0800-88-66-99、線上提問平台（https://act.twse.com.tw/Q20250715/），以及預約制的實體或視訊會談，協助解答法規適用、設立流程等疑義，並將持續推廣亞資中心政策與成果。

同日上線的「亞洲資產管理中心專屬網站」，則由證交所統籌設計與維運，整合金管會各局處、周邊單位及公會資源，完整揭示政策目標、最新進展及落實成果。網站採分眾化規劃，提供投資人與專業機構便利的查詢功能與即時資訊，讓國內外市場參與者更快速掌握臺灣資產管理的最新脈動。

陳彥良與林修銘皆強調，建構亞洲資產管理中心是一場「國際級馬拉松」，需要政府、產業及專業機構持續投入。隨著高雄資產管理專區蓬勃發展與國際參與日益擴大，臺灣有望在全球資產管理版圖中占有重要席次。