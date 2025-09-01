快訊

從制度到人才 安永報告揭亞洲金融科技六大痛點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
金融科技趨勢論壇合影。業者提供
安永聯合會計師事務所發布《2025年亞洲金融科技調查報告─化挑戰為成長》，點出亞洲金融科技正快速發展，但同時也面臨監理環境、合規壓力與人才取得等六大挑戰。調查顯示，若公私部門能在政策支持、資本運用與人才培育上深化合作，亞洲有望在2030年躍升為全球最具影響力的金融科技市場之一。

由臺灣金融科技協會舉辦為期兩天的「FinTechOn 2025&AFA」金融科技趨勢論壇，以「金融科技X全球供應鏈新戰局」為主題，聚焦地緣政治不確定性、跨境支付基礎建設，以及金融科技如何驅動中小企業連結全球市場等議題，剖析國際金融科技發展趨勢與挑戰。

安永審計服務部營運長黃建澤指出，亞洲金融科技的發展，不僅是技術創新的展現，更是制度調整的考驗。不同國家在監理態度與市場策略上各有差異，但跨業合作的潛力逐漸浮現。他強調，若能兼顧監理彈性、人才資源與資本配置，將是亞洲金融科技邁向成長的最大助力。

報告歸納出六大關鍵，首先，在政策支持上，雖有七成業者認同政府設置業務接洽窗口，但僅不到一半業者感受到正面支持，顯示政策溫度不足。其次，跨境營運時，企業更重視監理與稅務環境，而非單純資金成本，41.1%業者認為現行制度對資金管道支持不足。

第三，人才供給是另一挑戰，近三成四受訪者認為招募人才不易，顯示亟需政策協助培育金融科技專業人才。第四，在合規挑戰方面，逾五成七受訪者對法規資訊取得不夠順暢，仍有近四成業者處於監理灰色地帶，增加了創新落地的不確定性。

第五，業者選擇營運地時，監理環境友善、稅制優勢、市場潛力與人才取得是主要考量，相較之下，產業聚落的吸引力仍顯不足。第六，合規壓力中又以防制洗錢最受關注，高達53%業者點名此項為最大挑戰，其次是隱私保護與消費者保護。

安永認為，亞洲金融科技雖展現出龐大成長潛力，但如何在監理強度、制度彈性與市場資源三者間取得平衡，仍是決定產業能否兼顧創新與穩健的關鍵。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤。業者提供
