快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任！遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

支持亞資中心政策 中信銀行TISA服務9月底上線

中央社／ 台北1日電

金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度，作為打造台灣成為亞洲資產管理中心的重要措施。中信銀今天表示，積極響應政策，將在今年9月30日推出TISA專案，透過免手續費、低申購門檻及低經理費特色的TISA基金，建立民眾長期投資習慣。

中信銀行今天發布新聞稿，積極響應政策，TISA專案以定期定額分散風險，中信銀更加碼終身免收信託管理費，協助民眾面對超高齡社會所帶來的財務挑戰。

中信銀表示，為滿足客戶規劃退休理財時，對於「穩健投入、彈性配置、長期累積」的資產管理需求，即將在9月30日上線的中信銀行TISA服務除了上架TISA級別的境內基金外，更提供超過3000檔境內外基金選擇，可透過中信銀行APP申購，同享定期（不）定額申購0手續費、0信託管理費。

針對偏好境內ETF客戶，中信銀表示，也提供台股市值型及人工智慧（AI）半導體等熱門主題ETF。

TISA是政府為鼓勵民眾建立長期投資習慣、及早進行退休準備，推出的投資儲蓄帳戶機制。TISA所選的基金與一般基金的差異為，TISA基金是經過專家嚴選、低申購門檻，新台幣1000元就可申購、低於1%的低經理費及免收申購手續費，且強調「限定期定額申購」，目的是鼓勵民眾長期持有。

延伸閱讀

一銀25日起開賣TISA基金

長期投資才是真保障！TISA上路優化退休理財

群益馬拉松 大而美

指數投資達人直言「不會買0050連結基金TISA」？竹軒曝光原因：直接投資0050

相關新聞

卓榮泰喊「水龍頭要開」 央行：信用資源不能集中在不動產上

行政院長卓榮泰日前在公開場合表示：「金融水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，希望銀行在放款上不要影響自用與首購族的合理需...

獨／金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

金管會今日由銀行局長童政彰出面，召集八大行庫總經理開會。據與會人士透露，銀行局在會中聚焦二大重點，一是銀行法第72條之2...

強化防詐 一銀、土銀9月底提供轉入帳戶顯示功能

為強化防詐，多家銀行日前陸續調降數存戶ATM提款額度，近期公股銀進一步出招，一銀9月3日起若申請約定轉入他人帳戶，審核通...

全支付擴大支付服務版圖 新增富邦、元大信用卡綁定

全支付迎來三周年之際，1日宣布正式與台北富邦銀行及元大銀行合作，即日起消費者可將台北富邦銀行及元大銀行信用卡綁定於全支付...

推亞洲那斯達克！金管會鎖新創、明星產業 擬鬆綁籌資規定

為推動「亞洲那斯達克」計畫，金管會規劃在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁相關規定，藉此吸引高科技新創，及根基在台灣...

嚴打房貸搭售！ 金管會彭金隆：啟動金檢、違者查辦

民眾買房變難引民怨。金管會主委彭金隆說，今邀集公股銀行開會，重申三大方向：一是全力支持民眾自住、首購貸款；二是若發現房貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。