支持亞資中心政策 中信銀行TISA服務9月底上線
金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度，作為打造台灣成為亞洲資產管理中心的重要措施。中信銀今天表示，積極響應政策，將在今年9月30日推出TISA專案，透過免手續費、低申購門檻及低經理費特色的TISA基金，建立民眾長期投資習慣。
中信銀行今天發布新聞稿，積極響應政策，TISA專案以定期定額分散風險，中信銀更加碼終身免收信託管理費，協助民眾面對超高齡社會所帶來的財務挑戰。
中信銀表示，為滿足客戶規劃退休理財時，對於「穩健投入、彈性配置、長期累積」的資產管理需求，即將在9月30日上線的中信銀行TISA服務除了上架TISA級別的境內基金外，更提供超過3000檔境內外基金選擇，可透過中信銀行APP申購，同享定期（不）定額申購0手續費、0信託管理費。
針對偏好境內ETF客戶，中信銀表示，也提供台股市值型及人工智慧（AI）半導體等熱門主題ETF。
TISA是政府為鼓勵民眾建立長期投資習慣、及早進行退休準備，推出的投資儲蓄帳戶機制。TISA所選的基金與一般基金的差異為，TISA基金是經過專家嚴選、低申購門檻，新台幣1000元就可申購、低於1%的低經理費及免收申購手續費，且強調「限定期定額申購」，目的是鼓勵民眾長期持有。
