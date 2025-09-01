亞資中心推動辦公室啟動 林修銘：躍升國際重要一步

亞洲資產管理中心推動辦公室及亞資中心專屬網站1日正式啟動。臺灣證券交易所董事長林修銘指出，這不僅是一個新的里程碑，更是台灣金融市場躍升國際、引領亞洲的重要一步。

林修銘表示，台灣擁有健全的金融體系、完整的法規架構，以及活絡的資本市場。更重要的是，具備豐沛的民間儲蓄、穩健的經濟成長動能，以及領先全球的科技產業。賴清德總統所擘劃的「亞洲資產管理中心」願景，正是善用這些優勢，讓豐沛的資金留在台灣，同時廣納國際資金與人才，共同為產業長遠發展注入活水。

自2024年9 月 10 日政策推出一年以來，在中央與地方機關、金管會各局處及周邊單位共同攜手市場業者齊心努力，秉持「留財與引資並 重」、「投資臺灣、支持產業發展」的核心理念，逐步落實這場大規模 的金融市場變革。在法規鬆綁與業務開放方面，已有多項制度完成調整；高雄亞洲資產管理專區也在今年 7 月正式揭牌，成為臺灣第一座金融示範專區。

林修銘表示，今天正式啟動的「亞洲資產管理中心推動辦公室」，是證交所承擔的全新使命。我們將成為金融機構等相關業者的第一線諮詢服務窗口，提供一站式服務，協助有意在台灣發展的業者釐清法規適用、設立流程等相關疑義。同時，推動辦公室未來也將於國內外推廣亞資中心政策與辦理成果。

今日同步上線的「亞資中心專屬網站」內容豐富，目的是要讓金融業者、投資人與國際夥伴能即時掌握政策進程與市場機會。稍後也將進一步為大家介紹亞資推動辦公室的服務內容，以及亞資專網的特色重點。

林修銘表示，打造亞洲資產管理中心是一場極具挑戰的國際級馬拉松，需要各界持續的共同努力。隨著今天推動辦公室與專屬網站的正式啟動，有信心在政策持續推動、高雄專區蓬勃發展，以及國際參與日益擴大的過程中，讓台灣在全球資產管理版塊上大展鴻圖 。感謝各位的蒞臨與支持，「讓我們攜手努力，共同為台灣資產管理開創新局。」