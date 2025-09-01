強化防詐 一銀、土銀9月底提供轉入帳戶顯示功能

快訊

中央社／ 台北1日電
近期國銀為強化防詐，多家公股銀也祭出新規。示意圖／AI生成

為強化防詐，多家銀行日前陸續調降數存戶ATM提款額度，近期公股銀進一步出招，一銀9月3日起若申請約定轉入他人帳戶，審核通過後由當日生效轉為申請日後次2日生效，一銀跟土銀也分別公告在9月25日跟9月底起，新台幣轉帳服務將新增顯示轉入帳號戶名功能，避免轉帳到錯誤帳戶。

兆豐銀、合庫銀、中信銀與台新銀等多家銀行，7月中針對數存戶調降ATM提款額度。近期國銀為強化防詐，多家公股銀也祭出新規，合庫銀針對帳戶通報為警示帳戶者，可暫停該帳戶全部交易功能，且存款餘額在等值新台幣1000元以下時，可辦理帳戶結清銷戶手續，

第一銀行日前公告，9月3日起，為強化防詐措施，調整申請金融卡「約定轉入帳號」管控措施。如果是申請約定轉入他人（行）帳號，經審核通過後，由「當日生效」調整為「申請日後次2日生效」，如果是申請約定轉入本行本人帳號則維持當日生效。不過，等「約定轉入帳號」生效後，透過金融卡轉帳到帳號皆為即時入帳。

合庫銀公告，加強防詐措施，7月29日起，金融卡「提款交易單日累計限額」調整為每日累計最高限額10萬元。7月29日起也針對新申請網銀客戶，調降個人網路銀行及行動網銀預設轉帳額度，包括個人網銀（憑證轉帳）非約定額度，單筆及單日累積調降為等值新台幣5萬元與10萬元，個人網銀（憑證轉帳）約定額度也把單日累積調降為等值新台幣200萬元等。

合庫銀「開戶總約定書」8月修訂公告，預定10月29日起施行相關措施，包含存款帳戶如經通報為警示帳戶者，可暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項直接以退匯方式退回，且存款餘額在等值新台幣1000元以下時，可辦理帳戶結清銷戶手續。

合庫銀指出，如果是薪轉戶且逾1個月未有撥薪紀錄，或一段時間未有交易者，經認定後，可採取暫停或終止存戶使用各項服務（包含但不限於金融卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付轉帳等）。

為避免用戶發生轉帳錯誤情形，一銀跟土銀分別公告在9月25日起跟9月底起，新台幣轉帳服務將新增顯示轉入帳號戶名功能，避免轉帳到錯誤帳戶狀況。用戶操作新台幣轉帳交易時，系統將在確認頁面呈現部分遮罩的轉入帳號戶名，以核對資訊，避免轉帳到錯誤帳戶的狀況。

聯邦銀行日前公告，8月26日起，金融卡到ATM存入個人台幣存款帳戶額度，從原本沒上限改為每天限額50萬元。另外，8月28日起，聯邦銀行旗下New NewBank第3類數位存款帳戶金融卡「提款交易每天累計最高限額」，從每天累計最高限額10萬元下降到5萬元（含國內外提款、國內外消費扣款交易金額）。

