全支付擴大支付服務版圖 新增富邦、元大信用卡綁定

全支付迎來三周年之際，1日宣布正式與台北富邦銀行及元大銀行合作，即日起消費者可將台北富邦銀行及元大銀行信用卡綁定於全支付，讓支付工具更加多元、選擇更靈活；同時同步推出「全支付3周年慶」驚喜回饋活動，主打9月、每周三、限時12小時、驚喜N%消費回饋，為用戶打造好玩、有趣的消費體驗，共同見證全支付邁向新里程碑。

為持續擴大支付服務範疇並提供用戶更便利的體驗，全支付已支援多家銀行信用卡綁定，包括國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、聯邦銀行、第一銀行、華泰銀行、凱基銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行、新光銀行等12家銀行。即日起，再新增台北富邦銀行及元大銀行信用卡綁定服務，合作綁卡銀行數達14家，為消費者帶來更豐富的金融選擇與靈活的支付體驗。

歡慶上線台北富邦銀行及元大銀行紛紛祭出專屬回饋：2025年9月1日～12月31日，首次綁定台北富邦銀行信用卡，單筆消費滿200元，享50全點回饋；2025年9月1日～11月30日，首次綁定元大銀行信用卡，單筆消費滿299元，享100全點回饋，活動為限量回饋。

全支付 「3周年慶」活動橫跨全台、線上線下同步開跑！9月主打「每周三限時驚喜Ｎ％回饋」(9/3、9/10、9/17、9/24)，回饋%數每周一中午12:00於全支付官方FB與活動頁揭曉，並同時於全支付APP開放活動登錄，消費者完成登錄後當周三 10:00~22:00於「實體門市」消費不限金額或「網路購物」單筆滿 1,000元即可享回饋。合作通路橫跨 3C、旅遊、娛樂、藥妝、美妝、運動到餐飲手搖等日常場景，如：foodpanda、神腦國際、KKday、錢櫃、屈臣氏門市、Adidas 門市、築間餐飲集團、可不可熟成紅茶等，盡情暢購把握每周三限時12小時好康；另指定綁定台北富邦銀行信用卡付款再享獨家限量加碼：「實體門市」不限消費金額，單筆最高回饋30全點(單日最高60全點)；「網路購物」單筆滿 1,000元，單日最高回饋90全點。(本活動不適用於全聯場域、大全聯實體門市、大全聯線上購物、電支雞服務、繳費及使用全支付儲值（包含現金儲值、銀行帳戶儲值等）、AFTEE先享後付、日本及韓國跨境支付、元大基金授權扣款服務、公益捐款等。)

除每周三驚喜N％回饋外，全支付同步熱推「333百大品牌」活動：周年慶期間凡取得百大品牌活動回饋資格者，可加碼參與「周周抽 999 全點」，每周抽出 30 名幸運兒，消費越多中獎機率越高。活動自即日起～ 2025年9月30日，鎖定連鎖餐飲、百貨購物、生活育樂、精選美食、市場、夜市、旅遊等主題，涵蓋百大品牌與全聯生活圈指定店家。

消費者於全支付 APP 完成活動登錄取得資格後，不限支付方式、達指定門檻即可享 3% 全點回饋，且可與「帳戶付款 3%（無腦刷）」及「指定銀行帳戶再加碼 3%」同步疊加，合計最高享 9% 回饋。此外，新註冊用戶於指定通路完成首筆交易且單筆達門檻，最高再加碼 100 全點，新戶禮輕鬆入手。9 月全支付周年慶，每周一揭曉優惠，周三 10:00~22:00 準時開搶。