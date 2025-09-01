快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰喊「水龍頭要開」 央行：信用資源不能集中在不動產上

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行表示，管控是要避免信用資源集中到不動產放款，不是限制正常購屋。圖／本報資料照片
央行表示，管控是要避免信用資源集中到不動產放款，不是限制正常購屋。圖／本報資料照片

行政院長卓榮泰日前在公開場合表示：「金融水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，希望銀行在放款上不要影響自用與首購族的合理需求。針對銀行抱怨，中央銀行的不動產放款集中度管制影響房貸承作。央行表示，管控是要避免信用資源集中到不動產放款，不是限制正常購屋。

央行從去年開始要求各銀行自行上報不動產集中度，根據最新統計顯示，目前全體銀行不動產放款集中度為約36.9%，比去年最高點37.5%略微下滑，仍高於央行理想的36%以下水準，仍屬偏高水準 。

銀行業者分析，若要將集中度降至36%，銀行總放款額必須額外增加約1兆元，實務操作上難度極高。但央行官員表示，對不同銀行會採取有差異的要求方式。例如，土地銀行因有政策需求，提出的集中度目標就不會過於嚴苛；反之，對其他銀行則期望更快改善，以防止房市貸款再度集中。

央行官員也強調，現有的集中度管控條件，「都是銀行自己去年提出的」。

景文科技大學財金系副教授章定煊則指出，銀行需先消化「土建融」與「預售屋貸款」等先前承諾餘額，才能讓集中度有所明顯改善，「這是需時間完成的結構性調整」。

央行 房貸 預售屋

延伸閱讀

【重磅快評】卓榮泰送給龔明鑫的禮物 說的是真心話嗎

班班有冷氣電費雙殺雲林年增支出1.5億元 張麗善：中央苛扣地方

柯文哲昔預言會上演「民進黨版馬王政爭」成真 引網路熱議

川普對等關稅再遭判違法、台美談判生變？ 鄭麗君回應了

相關新聞

卓榮泰喊「水龍頭要開」 央行：信用資源不能集中在不動產上

行政院長卓榮泰日前在公開場合表示：「金融水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，希望銀行在放款上不要影響自用與首購族的合理需...

獨／金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

金管會今日由銀行局長童政彰出面，召集八大行庫總經理開會。據與會人士透露，銀行局在會中聚焦二大重點，一是銀行法第72條之2...

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

金管會今日上午召集大行庫總經理開會，金管會主委彭金隆上午參與金融科技論壇致辭後受訪時指出，金管會一方面是重申希望各大行庫...

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

金管會主委彭金隆今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時，不僅揭露其五大金融科技發展策略的最新重點，更進而透露，他已在二周前聽...

推亞洲那斯達克！金管會鎖新創、明星產業 擬鬆綁籌資規定

為推動「亞洲那斯達克」計畫，金管會規劃在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁相關規定，藉此吸引高科技新創，及根基在台灣...

嚴打房貸搭售！ 金管會彭金隆：啟動金檢、違者查辦

民眾買房變難引民怨。金管會主委彭金隆說，今邀集公股銀行開會，重申三大方向：一是全力支持民眾自住、首購貸款；二是若發現房貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。