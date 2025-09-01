卓榮泰喊「水龍頭要開」 央行：信用資源不能集中在不動產上

行政院長卓榮泰日前在公開場合表示：「金融水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，希望銀行在放款上不要影響自用與首購族的合理需求。針對銀行抱怨，中央銀行的不動產放款集中度管制影響房貸承作。央行表示，管控是要避免信用資源集中到不動產放款，不是限制正常購屋。

央行從去年開始要求各銀行自行上報不動產集中度，根據最新統計顯示，目前全體銀行不動產放款集中度為約36.9%，比去年最高點37.5%略微下滑，仍高於央行理想的36%以下水準，仍屬偏高水準 。

銀行業者分析，若要將集中度降至36%，銀行總放款額必須額外增加約1兆元，實務操作上難度極高。但央行官員表示，對不同銀行會採取有差異的要求方式。例如，土地銀行因有政策需求，提出的集中度目標就不會過於嚴苛；反之，對其他銀行則期望更快改善，以防止房市貸款再度集中。

央行官員也強調，現有的集中度管控條件，「都是銀行自己去年提出的」。

景文科技大學財金系副教授章定煊則指出，銀行需先消化「土建融」與「預售屋貸款」等先前承諾餘額，才能讓集中度有所明顯改善，「這是需時間完成的結構性調整」。