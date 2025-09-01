股東生態圈捷報 將來銀行「一站式旅平險」前7月承保件數年增逾500％

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

純網銀股東生態圈傳來捷報。將來銀行攜手中華電信、兆豐保險推出的「一站式旅平險」大受國人歡迎，今年前7月累計承保件數較去年同期大增553%，其中6、7月的單月年增率更分別破700％，這項攜手大股東打造的跨產業合作案，不僅成功打入旅遊保險市場，合作夥伴兆豐保險更是以此案榮獲「臺灣保險卓越獎」殊榮，展現跨界合作的綜效。

將來銀行去年底與中華電信、兆豐保險合作推出「一站式旅平險」，創銀行保代業者與電信業合作首例，透過將來銀行作為保險代理人，結合中華電信APP，提供出國用戶申請海外漫遊與旅平險「一機在手、同步搞定」的創新體驗，徹底解決過往投保流程繁瑣、跳轉多平台的痛點。此一金融科技應用，大幅提升用戶投保意願與便利性，也帶動承保件數與保費收入齊揚，連月繳出亮眼成績。

期待能將創新體驗帶給更多客戶，9月底前中華電信行動電話月租型用戶於中華電信申請國際漫遊後，投保「一站式旅平險」成功，當次保費滿888元（含）以上，享Hami Point 100點，如採電信帳單代收繳保險費，可再加獲50點，每月限額1,500名。

將來銀行表示，「一站式旅平險」不僅實踐普惠金融與場景金融精神，更成功拓展至以往較難觸及的50至70歲壯年及熟齡族群。許多過去不習慣數位金融的使用者，也透過這種接近生活情境、免學習成本的方式，自然而然踏入科技金融服務，真正落實數位共融。

將來銀行自詡成為環境共生的「小丑魚」、觸角靈活且智慧的「章魚」，以及能在藍海中穩健前行的「藍鯨」。透過金融與科技的融合，將來銀行將持續與股東攜手，開創更多跨界創新服務，拓展金融新藍圖。

