推亞洲那斯達克！金管會鎖新創、明星產業 擬鬆綁籌資規定
為推動「亞洲那斯達克」計畫，金管會規劃在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁相關規定，藉此吸引高科技新創，及根基在台灣又具國際競爭優勢的明星產業，來台掛牌或發債。
金管會主委彭金隆表示，金管會正打造「亞洲新創籌資平台」，這也是推動亞資中心的重要一環，被外界稱為「亞洲那斯達克」。
實際做法上，是希望鬆綁上市櫃、創新板，又或是發債規定，吸引國內外高科技新創產業，及根基在台灣、具競爭優勢的明星產業，這兩大類產業都能來台灣籌資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言