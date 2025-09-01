推亞洲那斯達克！金管會鎖新創、明星產業 擬鬆綁籌資規定

為推動「亞洲那斯達克」計畫，金管會規劃在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁相關規定，藉此吸引高科技新創，及根基在台灣又具國際競爭優勢的明星產業，來台掛牌或發債。

金管會主委彭金隆表示，金管會正打造「亞洲新創籌資平台」，這也是推動亞資中心的重要一環，被外界稱為「亞洲那斯達克」。

實際做法上，是希望鬆綁上市櫃、創新板，又或是發債規定，吸引國內外高科技新創產業，及根基在台灣、具競爭優勢的明星產業，這兩大類產業都能來台灣籌資。