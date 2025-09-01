獨／金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

金管會今日由銀行局長童政彰出面，召集八大行庫總經理開會。據與會人士透露，銀行局在會中聚焦二大重點，一是銀行法第72條之2的法規之下，仍有房貸放款空間，行庫在法規許可之下應仍有放款空間；二是銀行局關切整批性分戶房貸中，經常有民眾質疑銀行要求新青安等房貸要搭售房貸壽險（意即即申請房貸時同時要投保房貸壽險），要求行庫避免民眾誤解。

今日上午的會議，召開大約1小時多結束。據指出，公股銀行在會中向金管會力陳目前作房貸的處境辛苦，包括行庫也都直接反映，中央銀行的放款集中度管理，使得銀行就算根據銀行法第72條之2仍有貸款空間，但要承作房貸也有實際上的困難。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。

對於央行的放款集中度管制，據與會人士轉述，銀行局在會中並未多表示意見，而是聚焦在銀行法第72條之2，八大行庫目前距離30%的上限仍有空間。童政彰在會中向各大行庫勸說，雖然各行庫內部都有訂所謂警戒值指標，例如28%、還有27%等，但畢竟法規上限是30%，很多行庫現在距離上限仍有一定的空間可承作，希望各行庫能再挪一些空間來幫助首購族、自住戶購屋。

據了解，各大行庫也向金管會反映，為了能在72條之2有更多承作房貸空間，公股行庫也向中華郵政、勞退基金，以及許多上市公司爭取高利的大額存款來把分母做大。

此外，銀行局另一個聚焦重點，就是理財商品或保險商品「搭售」的問題，其中關於房貸壽，銀行局在會中向銀行表示，房貸壽險對民眾的購屋繳款，儘管的確有安全上的保障，但由於房貸搭售商品違法，因此，希望各大行庫注意，不要讓民眾誤會成申辦房貸，就一定得買房貸壽商品。

據與會人士轉述，童政彰在會中也有提到，在金管會所受理的申訴案中，有不少這類申訴來自於整批性分戶房貸，因此特別提醒八大行庫注意，希望即使商品本身立意好，也不要招致民眾的誤解。

除了房貸壽之外，其他諸如基金商品的銷售，亦在禁止搭售範圍之列。不過，不少公股銀行也在會中反映，民營銀行在理財業務上與房貸的搭售情況也很多，甚至是財富管理戶的房貸才受理申貸。