快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴打房貸搭售！ 金管會彭金隆：啟動金檢、違者查辦

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

民眾買房變難引民怨。金管會主委彭金隆說，今邀集公股銀行開會，重申三大方向：一是全力支持民眾自住、首購貸款；二是若發現房貸搭售壽險等不當情形，將啟動金檢查核；三是要求銀行統一計算可貸空間，並透過銀行公會網站揭露，讓民眾清楚掌握。

依《銀行法》第72-2條規定，不動產放款限30%。彭金隆說，目前公股銀行比率已自高點回落。他強調，政府施政是「民生優先」，確保首購族能獲得合理的金融服務。

在搭售問題上，彭金隆也說，將啟動金檢來查核，是否有銀行房貸搭壽險等搭售違反規定的情況。

也因各銀行基於內部風險，對72-2條有設限，金管會也將要求各銀行重新盤點自身房貸水位，並採用統一標準計算可貸空間，讓社會大眾一目了然。

據了解，即便法規上限是30%，目前各銀行內部風控都以28.5%為限，超過該水位就是縮減貸款成數或拉高貸款利率。

外界關切是否再鬆綁法規？彭金隆表示，金管會要避免存款資金過度流向不動產市場，是作流動性管控措施，銀行法72-2條是法律規範一定要遵守。

值得注意的是，市場也質疑，壓力並非全來自金管會，主因金管會管的是「不動產放款佔存款比率」，而央行則管「不動產放款佔總放款比率」，兩者不同。以現況觀察，多數銀行的72條之2比率已低於28%，問題主要卡在央行集中度管制。

彭金隆說，跨部會都有協調機制，金管會將在自身法定範圍內落實監理，但不便代央行回答。

彭金隆重申，銀行是特殊事業，應善盡社會責任，無論公股或民營銀行，都必須全面共同支持自住與首購族的房貸需求。

房貸 金管會

延伸閱讀

金管會邀公股討論房貸 彭金隆：盼支持首購與自住族

國泰投信董座李偉正呼籲：政府注意大企業和中小企業的數位落差

大學水準AI機器人明年問世 彭金隆揭五大金融科技推進策略

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

相關新聞

卓榮泰喊「水龍頭要開」 央行：信用資源不能集中在不動產上

行政院長卓榮泰日前在公開場合表示：「金融水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，希望銀行在放款上不要影響自用與首購族的合理需...

獨／金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

金管會今日由銀行局長童政彰出面，召集八大行庫總經理開會。據與會人士透露，銀行局在會中聚焦二大重點，一是銀行法第72條之2...

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

金管會今日上午召集大行庫總經理開會，金管會主委彭金隆上午參與金融科技論壇致辭後受訪時指出，金管會一方面是重申希望各大行庫...

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

金管會主委彭金隆今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時，不僅揭露其五大金融科技發展策略的最新重點，更進而透露，他已在二周前聽...

推亞洲那斯達克！金管會鎖新創、明星產業 擬鬆綁籌資規定

為推動「亞洲那斯達克」計畫，金管會規劃在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁相關規定，藉此吸引高科技新創，及根基在台灣...

嚴打房貸搭售！ 金管會彭金隆：啟動金檢、違者查辦

民眾買房變難引民怨。金管會主委彭金隆說，今邀集公股銀行開會，重申三大方向：一是全力支持民眾自住、首購貸款；二是若發現房貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。