嚴打房貸搭售！ 金管會彭金隆：啟動金檢、違者查辦

民眾買房變難引民怨。金管會主委彭金隆說，今邀集公股銀行開會，重申三大方向：一是全力支持民眾自住、首購貸款；二是若發現房貸搭售壽險等不當情形，將啟動金檢查核；三是要求銀行統一計算可貸空間，並透過銀行公會網站揭露，讓民眾清楚掌握。

依《銀行法》第72-2條規定，不動產放款限30%。彭金隆說，目前公股銀行比率已自高點回落。他強調，政府施政是「民生優先」，確保首購族能獲得合理的金融服務。

在搭售問題上，彭金隆也說，將啟動金檢來查核，是否有銀行房貸搭壽險等搭售違反規定的情況。

也因各銀行基於內部風險，對72-2條有設限，金管會也將要求各銀行重新盤點自身房貸水位，並採用統一標準計算可貸空間，讓社會大眾一目了然。

據了解，即便法規上限是30%，目前各銀行內部風控都以28.5%為限，超過該水位就是縮減貸款成數或拉高貸款利率。

外界關切是否再鬆綁法規？彭金隆表示，金管會要避免存款資金過度流向不動產市場，是作流動性管控措施，銀行法72-2條是法律規範一定要遵守。

值得注意的是，市場也質疑，壓力並非全來自金管會，主因金管會管的是「不動產放款佔存款比率」，而央行則管「不動產放款佔總放款比率」，兩者不同。以現況觀察，多數銀行的72條之2比率已低於28%，問題主要卡在央行集中度管制。

彭金隆說，跨部會都有協調機制，金管會將在自身法定範圍內落實監理，但不便代央行回答。

彭金隆重申，銀行是特殊事業，應善盡社會責任，無論公股或民營銀行，都必須全面共同支持自住與首購族的房貸需求。