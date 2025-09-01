台新銀行「安享信福」專案 協助長輩妥善配置資產、防範詐騙
因應當前超高齡化趨勢，老年族群面臨財產管理與詐騙風險等多重挑戰，為協助長者安心守護財產並提升生活品質，台新銀行推出「安享信福」專案，以創新的信託機制，協助民眾妥善配置資產、防範詐騙。
國發會預估，台灣已於今年邁入「超高齡社會」，65歲以上人口占總人口比重達20%，等於每5人之中就有1人是高齡長輩，使得獨居老人或雙老家庭持續增加。在當今詐騙手法層出不窮的社會中，高齡長輩如何妥善管理財產、預防詐騙，並確保老年生活品質，已成為大眾關切的核心議題。
信託制度因其靈活與安全性，逐漸成為民眾財產管理的重要工具。以往，年長者、無投資理財習慣及投資風險承受度較低的民眾，習慣將資金存入銀行承作定存，但時常會忽略定存到期時間，或因對親臨銀行櫃檯辦理業務感到不便，會將印鑑、存摺交由第三人協助辦理銀行業務，導致容易發生存款被盜領的風險。
台新銀行為協助民眾守護財產、靈活運用資產，推出「安享信福」專案，讓客戶將資金存入專屬信託專戶，由台新銀行依照信託約定，將活存與定存金額做動態管理配置，並提供多元給付功能，例如定期給付生活費等，以保障客戶的日常開支。
