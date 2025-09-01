金管會邀公股討論房貸 彭金隆：盼支持首購與自住族

金管會主委彭金隆今天表示，國銀不動產放款比率從去年高點有逐步下降中，目前公股銀在銀行法第72條之2規定水位較高，今天上午邀公股行庫討論此議題，重申希望支持首購與自住族群。至於是否可能鬆綁法規，彭金隆指出，會檢視市場情況、適度做政策檢討。

俗稱「銀行不動產放款天條」的銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，避免授信風險過度集中。

彭金隆今天上午出席金融科技趨勢論壇FinTechOn2025 & AFA高峰會，會後接受媒體聯訪。

彭金隆指出，目前國銀在銀行法第72條之2規定的平均水位較高，特別是公股銀行，雖然整體來看，平均水位已從去年高點逐步下降中。金管會今天上午邀公股行庫研商，再度重申希望公股銀支持自住、首購族，也告誡市場上如果有類似搭售的狀況，屬於違法行為，也會啟動金檢查核。

至於數據計算上，彭金隆指出，規範上限為30%，各銀行基於風控都有管制，希望業者好好盤點目前水位，要有統一計算方式，明確讓大眾了解目前房貸狀況，也要在銀行公會網站充分揭露貸款資訊現況。政府持續致力於民生優先，確保自住跟首購族可以得到合理金融服務。

彭金隆說明，公股銀是現在房貸業務大宗，民眾比較習慣找公股銀申辦房貸，但針對全體銀行政策目標一致，目的都是確保金融服務及民生需求，銀行是特許事業，應該善盡服務社會功能，配合支持自住與首購需求。

媒體關注公股銀提到放款水龍頭已經開很大，是否有可能鬆綁相關銀行法規定，以及會不會跟央行討論放款集中度議題。彭金隆指出，金管會主要針對流動性進行管控，持續就實際狀況進行滾動式檢討，不希望存款流向流動性較低的不動產市場，會檢視市場狀況、適度政策檢討，央行部分不方便代為回答。

金管會統計，36家本國銀行7月不動產放款比率平均為26.04%，較6月的26.31%微幅下降。其中，比率在29%以上銀行掛零，比率在28%至29%區間的銀行有3家，比率在27%至28%的銀行共7家，跟6月狀況相同。