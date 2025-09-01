迎接高齡化社會！台新銀行「安享信福」信託 助長者理財兼防詐

因應當前超高齡化趨勢，老年族群面臨財產管理與詐騙風險等多重挑戰，為協助長者安心守護財產並提升生活品質，台新銀行推出「安享信福」專案，以創新的信託機制，協助民眾妥善配置資產、防範詐騙，成為長輩最安心的財務後盾。

根據國發會預估，臺灣已於今年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比重達20%，等於每5人之中就有1人是高齡長輩，使得獨居老人或雙老家庭持續增加。在當今詐騙手法層出不窮的社會中，高齡長輩如何妥善管理財產、預防詐騙，並確保老年生活品質，已成為大眾關切的核心議題。

信託制度因其靈活與安全性，逐漸成為民眾財產管理的重要工具。以往，年長者、無投資理財習慣及投資風險承受度較低的民眾，習慣將資金存入銀行承作定存，但時常會忽略定存到期時間，或因對親臨銀行櫃檯辦理業務感到不便，會將印鑑、存摺交由第三人協助辦理銀行業務，導致容易發生存款被盜領的風險。

台新銀行為協助民眾守護財產、靈活運用資產，推出「安享信福」專案，讓客戶將資金存入專屬信託專戶，由台新銀行依照信託約定，將活存與定存金額做動態管理配置，並提供多元給付功能，例如定期給付生活費等，以保障客戶的日常開支。

台新銀行長期深耕信託服務，用心傾聽客戶需求，致力提供每一位客戶完善的金融商品，秉持「合作、承諾、創新、誠信」的核心價值，推動超過30項友善金融項目，關懷多元族群的獨特需求，落實普惠金融，已連續二屆榮獲財訊財富管理大獎「創新信託服務」，以及連續二屆工商時報《Trust Award》多元信託創新獎「最佳服務型態信託獎金質獎」等大獎肯定。台新銀行亦將持續精進信託服務，結合客製化的專業規劃，致力成為客戶的信託智慧好夥伴。