富邦人壽網路投保即期年金保險登場 打造穩健財務規劃新選擇

在全球經濟快速變動與高通膨壓力下，金融市場充滿不確定性，消費者對穩健財務保障的需求日益提升，富邦人壽洞察市場趨勢，全新推出「利率變動型即期年金保險（乙型）」網路投保商品，讓消費者能輕鬆線上自主投保，兩大商品亮點包括今年投保明年即可開始領年金，以及年金傳承設計延續保障精神。

亮點一、穩健退休新選擇，今年買保險，明年領年金。富邦人壽網路投保即期年金保險，現在規劃投入，明年即可開始領取年金，讓退休現金流提早到位，安心迎接每一個人生階段。本商品兼具穩健與彈性特色，投保年齡範圍為18至64歲，單筆保費金額12萬元起，最高可達100萬元，累計保費上限達1,000萬元。年金給付期間最低保障25年，保險期間長達30年，最長可領30年，採年領分期給付方式，確保未來現金流，打造安心退休的財務基礎。

亮點二、年金傳承設計，保障延續更貼近家庭需求。此商品特別設計如於保險期間內身故，未支領之年金餘額可指定繼承人接續領取，延續保障精神，年金傳承更具人性設計。為確保資產傳承之正當性與家庭照顧原則，身故受益人指定限直系血親、配偶或法定繼承人。

以45歲上班族陳先生為例，在家庭穩定與事業有成的基礎上，他選擇「e鑫享退利率變動型即期年金保險(乙型)」，看重的即是保單生效後即進入年金給付期間，不能解約，可將部分資金安全鎖定，杜絕詐騙風險，守護每一分保障的設計與每年穩定的年金給付，打造穩健財務布局。根據商品資料，投入100萬元至即期年金險，保險期間30年，每年約可領44,596元(假設宣告利率2.6%)，提供穩定且可預期的現金流。

「e鑫享退利率變動型即期年金保險(乙型)」以穩健性、彈性與多元保障設計，成為消費者長期財務規劃的理想選擇。商品已正式上市，有財務規劃需求的民眾皆可透過富邦人壽網路投保平台深入了解商品及投保。

此外，為感謝消費者支持， 2025年12月31日前，透過網路投保該商品，即可參加限時抽獎活動。獎項包含Switch 2、iPad mini 7，以及加總最多可獲得3萬元momo幣的大獎。