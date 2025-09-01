快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

富邦人壽網路投保即期年金保險登場 打造穩健財務規劃新選擇

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

在全球經濟快速變動與高通膨壓力下，金融市場充滿不確定性，消費者對穩健財務保障的需求日益提升，富邦人壽洞察市場趨勢，全新推出「利率變動型即期年金保險（乙型）」網路投保商品，讓消費者能輕鬆線上自主投保，兩大商品亮點包括今年投保明年即可開始領年金，以及年金傳承設計延續保障精神。

亮點一、穩健退休新選擇，今年買保險，明年領年金。富邦人壽網路投保即期年金保險，現在規劃投入，明年即可開始領取年金，讓退休現金流提早到位，安心迎接每一個人生階段。本商品兼具穩健與彈性特色，投保年齡範圍為18至64歲，單筆保費金額12萬元起，最高可達100萬元，累計保費上限達1,000萬元。年金給付期間最低保障25年，保險期間長達30年，最長可領30年，採年領分期給付方式，確保未來現金流，打造安心退休的財務基礎。

亮點二、年金傳承設計，保障延續更貼近家庭需求。此商品特別設計如於保險期間內身故，未支領之年金餘額可指定繼承人接續領取，延續保障精神，年金傳承更具人性設計。為確保資產傳承之正當性與家庭照顧原則，身故受益人指定限直系血親、配偶或法定繼承人。

以45歲上班族陳先生為例，在家庭穩定與事業有成的基礎上，他選擇「e鑫享退利率變動型即期年金保險(乙型)」，看重的即是保單生效後即進入年金給付期間，不能解約，可將部分資金安全鎖定，杜絕詐騙風險，守護每一分保障的設計與每年穩定的年金給付，打造穩健財務布局。根據商品資料，投入100萬元至即期年金險，保險期間30年，每年約可領44,596元(假設宣告利率2.6%)，提供穩定且可預期的現金流。

「e鑫享退利率變動型即期年金保險(乙型)」以穩健性、彈性與多元保障設計，成為消費者長期財務規劃的理想選擇。商品已正式上市，有財務規劃需求的民眾皆可透過富邦人壽網路投保平台深入了解商品及投保。

此外，為感謝消費者支持， 2025年12月31日前，透過網路投保該商品，即可參加限時抽獎活動。獎項包含Switch 2、iPad mini 7，以及加總最多可獲得3萬元momo幣的大獎。

延伸閱讀

火災頻傳 商業火險投保增

64歲退休夫結婚紀念日「吃速食店慶祝」妻淚：年收百萬享受生活錯了嗎？

富邦產險、富邦人壽獲「台灣保險卓越獎」12項大獎

保險卓越獎 富邦金控旗下富邦產險、人壽共拿下12項大獎

相關新聞

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

金管會今日上午召集大行庫總經理開會，金管會主委彭金隆上午參與金融科技論壇致辭後受訪時指出，金管會一方面是重申希望各大行庫...

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

金管會主委彭金隆今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時，不僅揭露其五大金融科技發展策略的最新重點，更進而透露，他已在二周前聽...

台新銀行「安享信福」專案 協助長輩妥善配置資產、防範詐騙

因應當前超高齡化趨勢，老年族群面臨財產管理與詐騙風險等多重挑戰，為協助長者安心守護財產並提升生活品質，台新銀行推出「安享...

群益金鼎證券推動工作平等 榮獲雙北市府友善家庭育兒雙獎肯定

群益金鼎證券致力於推動友善職場，積極打造兼顧工作與家庭的環境，今年榮獲「台北市友善育兒事業獎」及「新北市獎勵企業辦理友善...

國泰投信董座李偉正呼籲：政府注意大企業和中小企業的數位落差

國泰投信董事長李偉正今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時呼籲，在金融業以科技提升金融服務的同時，政府也須注意大企業和中小企...

大學水準AI機器人明年問世 彭金隆揭五大金融科技推進策略

未來一個能達到「大學畢業水準」的AI機器人，或許將出現在台灣金融業。金管會主委彭金隆1日出席台灣金融科技協會活動時致詞指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。