群益金鼎證券推動工作平等 榮獲雙北市府友善家庭育兒雙獎肯定

群益金鼎證券致力於推動友善職場，積極打造兼顧工作與家庭的環境，今年榮獲「台北市友善育兒事業獎」及「新北市獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」兩項殊榮，再度展現群益在員工及家庭照顧的具體實踐，獲得雙北市政府高度肯定。

在「台北市友善育兒事業獎」方面，群益金鼎證券透過多元措施協助同仁兼顧職涯與家庭，包括不定期舉辦運動會、家庭日，促進員工與眷屬的情感交流；提供每胎3,000元生育補助與兼具「時效性」、「實用性」、「安全性」的「媽媽關懷包」，減輕育兒支出；設置完善的哺乳室，配備母乳冰箱、濕紙巾加熱器等貼心設施；並提供14天家庭照顧假，讓員工能有更多時間陪伴家人。

同時，針對女性員工，公司更貼心規劃「人工生育關懷假」，協助正在進行人工生育療程而身體不適的員工安心休養。此外，公司亦不定期舉辦兒童教育講座，並與台北兒童福利中心及幼兒園簽訂優惠合約，協助員工取得更便利的育兒資源。

同時，群益金鼎證券也榮獲「新北市獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」獎項。公司不僅於春節連假前一天加碼給假並照付薪資，讓同仁靈活安排家庭活動，更提供旅遊補助、結婚補助、住院慰問金、疫苗補助與生日禮金等津貼，讓員工在生活各個層面都能感受到企業的支持與關懷。