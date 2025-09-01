快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰投信董座李偉正呼籲：政府注意大企業和中小企業的數位落差

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰投信董座李偉正呼籲，政府應注意大企業和中小企業的數位落差。圖/本報資料照片
國泰投信董座李偉正呼籲，政府應注意大企業和中小企業的數位落差。圖/本報資料照片

國泰投信董事長李偉正今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時呼籲，在金融業以科技提升金融服務的同時，政府也須注意大企業和中小企業的數位落差；李偉正也呼應金管會主委彭金隆談話指出，台灣帳戶普及率為92%，全球平均7成5，非現金支付台灣95.5%，全球平均6成多，也使台灣金融業相對更有應用科技能力來提升服務水準。

李偉正分析，供應鏈授信現在的重點已在於對企業訂單及出貨的追蹤，而非傳統的抵押貸款。他指出，今天供應鏈持續重組，產業驅動速度愈來愈快，已超過授信速度，訂單時間愈來愈短，出貨批次愈來愈小，供應鏈地理位置也愈趨廣泛，尤其合作的是中小企業及跨境電商平台，沒有漂亮的財務數字或報表，卻有長期穩定的交貨紀錄及強大的履約能力，這些都是最真實的信用資訊。因此金融業提供資金也要能跟得上腳步，例如，當物流顯示貨已到港口，就應有觸發資金的機制，因為公司一直能準時交貨，比起財報季報更能反映其實際的風險狀況。

李偉正也強調，傳統的銀行授信制度大部分依賴靜態的財務數字或抵押品，而非即使的接單出貨等數字，在外匯更受到法規規範，使金融業錯失服務好客戶的機會，但這些挑戰，正是金融科技可以提供幫助的地方，可在風險評估上更能即時化、數據化，與傳統金融截長補短。

他進而舉例，例如，透過智能合約與AI授信模型，和物流追蹤等數據可建立新的評分制度，透過產業平台共同的背書機制，讓保險公司、銀行一起來參與更多信用判斷，從靜態的財務報表，轉化為更多動態的履約能力與價值的創造，

李偉正認為，在中小企業的需求下，金融機構不再只是資金的提供者或授信的審查者，而是資料共同設計者，與企業和平台一起來定義哪些平台數據可納入授信模型，也作為風險共同的建模者，根據不同的產業及供應鏈，來建立差異化的授信模型。同時更要成為資金機制的參與者，把金融嵌入在產業的每一個節點，做到很多隨交易產生的融資，而非事後才作補充。銀行不能只作為審批者，而要積極作為共創者。

他也強調，國泰一直強調數位及智能的轉型，例如在供應鏈金融上，2020年國泰和蝦皮合作，及結合台灣八家銀行和2家國際航運公司，推出環球貿易共享區塊鏈，來提高貸款效率。台灣中小企業相對創新資源少，是推動供應鏈金融最大挑戰，因此他也呼籲政府注意大企業和中小企業的數位落差，供應鏈不再是商品流動，而是數位、信任及價值的流動。

延伸閱讀

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

在野促調查泓徳聯貸案 財政部金管會2周內提報告

金管會推動友善金融 彭金隆率隊視察台企銀、王道銀行

相關新聞

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

金管會今日上午召集大行庫總經理開會，金管會主委彭金隆上午參與金融科技論壇致辭後受訪時指出，金管會一方面是重申希望各大行庫...

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

金管會主委彭金隆今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時，不僅揭露其五大金融科技發展策略的最新重點，更進而透露，他已在二周前聽...

台新銀行「安享信福」專案 協助長輩妥善配置資產、防範詐騙

因應當前超高齡化趨勢，老年族群面臨財產管理與詐騙風險等多重挑戰，為協助長者安心守護財產並提升生活品質，台新銀行推出「安享...

群益金鼎證券推動工作平等 榮獲雙北市府友善家庭育兒雙獎肯定

群益金鼎證券致力於推動友善職場，積極打造兼顧工作與家庭的環境，今年榮獲「台北市友善育兒事業獎」及「新北市獎勵企業辦理友善...

國泰投信董座李偉正呼籲：政府注意大企業和中小企業的數位落差

國泰投信董事長李偉正今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時呼籲，在金融業以科技提升金融服務的同時，政府也須注意大企業和中小企...

大學水準AI機器人明年問世 彭金隆揭五大金融科技推進策略

未來一個能達到「大學畢業水準」的AI機器人，或許將出現在台灣金融業。金管會主委彭金隆1日出席台灣金融科技協會活動時致詞指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。