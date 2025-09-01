國泰投信董座李偉正呼籲：政府注意大企業和中小企業的數位落差

國泰投信董事長李偉正今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時呼籲，在金融業以科技提升金融服務的同時，政府也須注意大企業和中小企業的數位落差；李偉正也呼應金管會主委彭金隆談話指出，台灣帳戶普及率為92%，全球平均7成5，非現金支付台灣95.5%，全球平均6成多，也使台灣金融業相對更有應用科技能力來提升服務水準。

李偉正分析，供應鏈授信現在的重點已在於對企業訂單及出貨的追蹤，而非傳統的抵押貸款。他指出，今天供應鏈持續重組，產業驅動速度愈來愈快，已超過授信速度，訂單時間愈來愈短，出貨批次愈來愈小，供應鏈地理位置也愈趨廣泛，尤其合作的是中小企業及跨境電商平台，沒有漂亮的財務數字或報表，卻有長期穩定的交貨紀錄及強大的履約能力，這些都是最真實的信用資訊。因此金融業提供資金也要能跟得上腳步，例如，當物流顯示貨已到港口，就應有觸發資金的機制，因為公司一直能準時交貨，比起財報季報更能反映其實際的風險狀況。

李偉正也強調，傳統的銀行授信制度大部分依賴靜態的財務數字或抵押品，而非即使的接單出貨等數字，在外匯更受到法規規範，使金融業錯失服務好客戶的機會，但這些挑戰，正是金融科技可以提供幫助的地方，可在風險評估上更能即時化、數據化，與傳統金融截長補短。

他進而舉例，例如，透過智能合約與AI授信模型，和物流追蹤等數據可建立新的評分制度，透過產業平台共同的背書機制，讓保險公司、銀行一起來參與更多信用判斷，從靜態的財務報表，轉化為更多動態的履約能力與價值的創造，

李偉正認為，在中小企業的需求下，金融機構不再只是資金的提供者或授信的審查者，而是資料共同設計者，與企業和平台一起來定義哪些平台數據可納入授信模型，也作為風險共同的建模者，根據不同的產業及供應鏈，來建立差異化的授信模型。同時更要成為資金機制的參與者，把金融嵌入在產業的每一個節點，做到很多隨交易產生的融資，而非事後才作補充。銀行不能只作為審批者，而要積極作為共創者。

他也強調，國泰一直強調數位及智能的轉型，例如在供應鏈金融上，2020年國泰和蝦皮合作，及結合台灣八家銀行和2家國際航運公司，推出環球貿易共享區塊鏈，來提高貸款效率。台灣中小企業相對創新資源少，是推動供應鏈金融最大挑戰，因此他也呼籲政府注意大企業和中小企業的數位落差，供應鏈不再是商品流動，而是數位、信任及價值的流動。