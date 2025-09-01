紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

金管會今日上午召集大行庫總經理開會，金管會主委彭金隆上午參與金融科技論壇致辭後受訪時指出，金管會一方面是重申希望各大行庫能支持自住、首購民眾購屋，也針對市場上出現的房貸強迫搭售金融商品的情況強調是違反規定，金管會將啟動金檢來查核銀行是否有搭售情況。

另外，關於銀行法第72條之2的房貸占比計算方式，彭金隆也指出，希望各大行庫能盤點目前手中的資金水位還有多少額度，讓民眾了解，政府一定會民生優先，一定確保自住首購得到合理的服務。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。

彭金隆表示，公股銀行過去是房貸的主力，因此公股銀行依銀行法第72條之2的計算的比率平均會比民營銀行來得高。至於金管會是否會再找民營銀行來談？彭金隆雖未正面回應，但也表示：「政策是一致的」，要確保金融服務能及於所有民生的需求，公股則是因為為房貸的大宗，而且民眾也較喜歡找公股銀行作房貸業務，但他也強調，銀行都是一樣的，都是特許事業，都應全面支持自住及首購族才行。

彭金隆指出，金管會對於銀行的流動性管理，也不希望大部分的存款都流入流動性較低的不動產市場，但也會隨時檢視市場情況做適度的政策檢討。

對於不少銀行私下反映，中央銀行訂定的不動產放款集中度管理，比起銀行法第72之2的影響更大，目前國銀平均值僅26%多，金管會接下來會否找央行協調？對此，彭金隆回應，政府的施政是一體的，各部會都有充足的協調機制，而金管會主管的是第72條之2的規定，這一方面較不方便代央行回答問題。