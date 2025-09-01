快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日上午召集八大行庫總經理開會，主委彭金隆指出，金管會重申希望各大行庫能支持自住、首購民眾購屋，金管會也將啟動金檢來查核銀行是否有搭售情況。 記者朱漢崙/攝影
金管會今日上午召集八大行庫總經理開會，主委彭金隆指出，金管會重申希望各大行庫能支持自住、首購民眾購屋，金管會也將啟動金檢來查核銀行是否有搭售情況。 記者朱漢崙/攝影

金管會今日上午召集大行庫總經理開會，金管會主委彭金隆上午參與金融科技論壇致辭後受訪時指出，金管會一方面是重申希望各大行庫能支持自住、首購民眾購屋，也針對市場上出現的房貸強迫搭售金融商品的情況強調是違反規定，金管會將啟動金檢來查核銀行是否有搭售情況。

另外，關於銀行法第72條之2的房貸占比計算方式，彭金隆也指出，希望各大行庫能盤點目前手中的資金水位還有多少額度，讓民眾了解，政府一定會民生優先，一定確保自住首購得到合理的服務。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。

彭金隆表示，公股銀行過去是房貸的主力，因此公股銀行依銀行法第72條之2的計算的比率平均會比民營銀行來得高。至於金管會是否會再找民營銀行來談？彭金隆雖未正面回應，但也表示：「政策是一致的」，要確保金融服務能及於所有民生的需求，公股則是因為為房貸的大宗，而且民眾也較喜歡找公股銀行作房貸業務，但他也強調，銀行都是一樣的，都是特許事業，都應全面支持自住及首購族才行。

彭金隆指出，金管會對於銀行的流動性管理，也不希望大部分的存款都流入流動性較低的不動產市場，但也會隨時檢視市場情況做適度的政策檢討。

對於不少銀行私下反映，中央銀行訂定的不動產放款集中度管理，比起銀行法第72之2的影響更大，目前國銀平均值僅26%多，金管會接下來會否找央行協調？對此，彭金隆回應，政府的施政是一體的，各部會都有充足的協調機制，而金管會主管的是第72條之2的規定，這一方面較不方便代央行回答問題。

房貸 金管會

延伸閱讀

防範無人機違規飛行 基隆港配置7支干擾器排除侵擾

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

保險小百科／微型險承保對象 新住民納入範圍

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

相關新聞

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

金管會今日上午召集大行庫總經理開會，金管會主委彭金隆上午參與金融科技論壇致辭後受訪時指出，金管會一方面是重申希望各大行庫...

彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

金管會主委彭金隆今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時，不僅揭露其五大金融科技發展策略的最新重點，更進而透露，他已在二周前聽...

台新銀行「安享信福」專案 協助長輩妥善配置資產、防範詐騙

因應當前超高齡化趨勢，老年族群面臨財產管理與詐騙風險等多重挑戰，為協助長者安心守護財產並提升生活品質，台新銀行推出「安享...

群益金鼎證券推動工作平等 榮獲雙北市府友善家庭育兒雙獎肯定

群益金鼎證券致力於推動友善職場，積極打造兼顧工作與家庭的環境，今年榮獲「台北市友善育兒事業獎」及「新北市獎勵企業辦理友善...

國泰投信董座李偉正呼籲：政府注意大企業和中小企業的數位落差

國泰投信董事長李偉正今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時呼籲，在金融業以科技提升金融服務的同時，政府也須注意大企業和中小企...

大學水準AI機器人明年問世 彭金隆揭五大金融科技推進策略

未來一個能達到「大學畢業水準」的AI機器人，或許將出現在台灣金融業。金管會主委彭金隆1日出席台灣金融科技協會活動時致詞指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。