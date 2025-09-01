大學水準AI機器人明年問世 彭金隆揭五大金融科技推進策略

未來一個能達到「大學畢業水準」的AI機器人，或許將出現在台灣金融業。金管會主委彭金隆1日出席台灣金融科技協會活動時致詞指出，金融AI大語言模型正在積極開發，預計最快明年就能上線，將成為金融業智慧應用的重要助力。

彭金隆表示，促進金融科技發展一直是行政院與金管會的核心政策，目標是將台灣打造為具國際競爭力的數位金融樞紐。

金管會已提出並持續推進五大金融科技策略，一、擴大創新容錯與修法支持，尤其將修改《金融創新實驗條例》；二、持續推動網路與數位保險，三、透過產業聯盟強化集體創新；四、探索虛擬資產等新興金融機會；五、加強新創扶植與園區升級。

其中，近期最受矚目的進度包括《金融創新實驗條例》修法方向。彭金隆指出，修法將聚焦三大重點：首先，將業務試辦納入法律層級，給予更明確法源依據；其次，擴大實驗範圍，涵蓋虛擬資產等新領域；最後，強化創新落地機制，讓具市場改變潛力的實驗真正成形。

他同時提到，產業聯盟的合作也逐步展現成效，尤其金融AI大語言模型讓他印象深刻。

未來若順利完成，最快明年，台灣將擁有一個專為金融應用打造的本土AI，這個具有大學畢業水準的AI機器人，能協助業者處理大量基礎需求，成為提升服務效率與創新能力的關鍵工具。

在探索新興業務方面，金管會已推動銀行示範性承作虛擬資產保管業務，並完成虛擬資產專法草案送審，期望能加速立法，為跨境支付與穩定幣管理奠定基礎。

至於新創支持，金管會已協助186家業者進駐金融科技園區，未來將推出2.0版計畫，串聯交易所、創投等資源，打造「亞洲那斯達克」的籌資平台，吸引更多優質科技新創落地。

彭金隆強調，金融科技發展是台灣金融競爭力的重要關鍵，無論是法制鬆綁、產業協作，還是AI創新，都是邁向國際級數位金融樞紐的必要步伐。他呼籲業界與主管機關攜手合作，把握轉型契機，讓台灣在下一波金融科技浪潮中占有一席之地。