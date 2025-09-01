彭金隆：金融AI大語言模型明年問世 程度有大學畢業生水準

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆（左四）今日透露，金融AI大語言模型明年問世，程度有大學畢業生水準。記者朱漢崙/攝影
金管會主委彭金隆（左四）今日透露，金融AI大語言模型明年問世，程度有大學畢業生水準。記者朱漢崙/攝影

金管會主委彭金隆今日出席「金融科技趨勢論壇」致辭時，不僅揭露其五大金融科技發展策略的最新重點，更進而透露，他已在二周前聽取最新的簡報，由四大金控合組的「金融科技大聯盟」推出的「金融AI大語言模型」，可望在明年問世。屆時明年將有本土金融業可適用的AI大語言模型，將可創造出具有大學畢業水準的AI機器人。

彭金隆強調，希望透過「金融AI大語言模型」，協助金融業及產業解決基本的AI應用需求，也希望透過更多團體合作的方式，強化台灣金融業在AI應用的成效。

不只是「金融AI大語言模型」即將誕生，彭金隆也強調在亞洲資產管理中心的壯大資本市場計畫中的「打造亞洲那斯達克計畫」執行的重要性。他表示，金管會將全力打造具有區域競爭力的亞洲投資平台，亦即「亞洲那斯達克計畫」，結合台灣的科技半導體、通訊製造實力等完整供應鏈，金管會將鬆綁相關法令，來吸引優質的國內外新創科技企業掛牌，讓金融科技業更有機會獲得發展的資金。

彭金隆受訪時進一步說明「亞洲那斯達克計畫」，他指出，上櫃上市或創新板等鬆綁及在風險可控、保障投資人權益之下，金管會透過鬆綁法規來吸引特別是特定的高科技產業及未來明星產業，在台灣有相對競爭優勢者吸引來台灣投資，不只是上市，也包括發債計畫。

彭金隆也指出，其上任之初提出的五大金融科技發展策略迄今已有不少成果，例如從去年放寬試辦到現在，已有超過百件的試辦案進行試辦。他表示後續將有五大工作重點，除了繼續鬆綁法規讓更多創新得以試辦，其他重點包括研修創新實驗條例、強化創新落地機制、持續探索金融發展的新機會，以及持續加強對金融科技新創的支持，他並盤點，金管會在107年設立新創園區，已招募186家新創進駐，現在將推出金融科技創新園區2.0方案，結合創投公會、交易所、櫃買提供一條龍的服務，為不同階段的新創業者提供協助。

對於研修創新實驗條例，彭金隆說明，金管會將把過去屬於行政規則層次的納入法律規範，放寬法律授權命令採取更簡易的試辦，也有更大的試辦落地的可能性，擴大創新實驗的範圍，增加項目。

對於強化創新落地機制，彭金隆指出，金管會不僅支持網路金融，過去一年持續放寬純網銀線下業務範圍，和銀行保險及網路交易的規範，另外，7月30日已提出設立數位保險公司的申請許可及管理辦法，並調整七大法規，將數位保險的設立條件大幅放寬，期待更多金融科技創新業務的加入來強化數位轉型。

彭金隆特別鼓勵透過團體合作來擴大集體創新的動能，因此他指出，今年已結合超過16家以上的金控及銀行合作，成立金融科技產業聯盟，有四大核心工作圈，包括金融科技應用研發，數位金融實務規範、金融科技投資及異業生態共創等，包括金融科技防詐、AI大語言模型、金融無塵室、創新科技基金、數位金融護照等等。

對於持續探索金融發展的新機會，彭金隆表示，因應未來創新金融的發展及探索傳統金融轉型發展的趨勢，金管會已針對多項新興業務作準備，包括讓銀行作虛擬資產保管業務的試辦，以及RWA（現實世界資產轉換成數位資產）的應用實驗計畫的推動，金管會正積極跟隨國際腳步，已在6月27日的虛擬資產服務法草案送進行政院，也希望該法儘快送進立法院，專法不僅有助強化虛擬資產安全，也有助於建立合法交易平台，虛擬資產作為供應鏈付款的媒介，減少跨境匯款的時間與成本，這次也同步加入穩定幣的發行與管理。

