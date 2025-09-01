集保結算所「臺灣少年足球賽」熱血開踢 翻轉偏鄉體育

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所臺灣少年足球賽熱血開踢，翻轉偏鄉體育。臺灣集中保管結算所/提供
臺灣集中保管結算所臺灣少年足球賽熱血開踢，翻轉偏鄉體育。臺灣集中保管結算所/提供

2025年第11屆臺灣少年足球聯誼賽，由臺灣集保結算所主辦，8月19日及30日在屏東縣立東港高中熱血開踢，臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、寶成國際集團及臺灣集保結算所等四個贊助單位員工，親赴炙熱的屏東，為贊助的學校加油打氣，青年球員也以球會友，寫下屬於團隊的動人青春。

為翻轉偏鄉體育，讓體育深根發展，集保結算所與證券交易所、期貨交易所、寶成國際集團2015年起分別贊助屏東縣東港高中國中部、來義高中國中部、瑪家國中及長治國中等4所國中足球隊，四個贊助單位也年年舉辦聯誼賽，讓屏東青年足球員從紮實的訓練中培養自信與紀律，並提供實戰的舞台。

集保結算所林丙輝董事長表示，一年一度的臺灣少年足球聯誼賽，是選手展現平日辛勤訓練成果的絕佳機會，而聯誼賽的核心仍是友誼，他鼓勵選手在展現強健體魄、爭取桂冠的同時，也要把握機會與他校夥伴交流學習，場上是對手，場下結好友。

證交所副總杜惠娟表示，看到四校數十名優秀的足球小將，在教練辛勤指導與培育下，奮勇投入賽事，展現奪勝企圖心，在現場特別感動。期交所副總陳錫琪則表示，很開心10餘年前能促成此捐助計畫，期交所一直秉持企業熱心公益的理念，與發展國家體育運動的初衷，期勉球員持續精進球技，在球場上勇敢追求自己的夢想。寶成集團裕元教育基金會董事長李義男則強調，足球人才的養成，要選手的努力、教練的引領及企業的挹注，未來將持續投注資源，共同培育體育人才。

經過八場精彩賽事，第11屆臺灣少年足球聯誼賽圓滿落幕，由東港高中國中部拿下冠軍，來義高中國中部奪得亞軍。少年選手馳騁球場，磨練了球技，也收穫了友誼，球員相約明年至屏東來義高中，再來一較腳下功夫。

