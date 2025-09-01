聽新聞
響應集保投票逐案揭露平台 永豐金證券銀證型民營金控第一家參與券商
為展現機構投資人對責任投資的承諾與深化盡職治理的決心，永豐金證券積極響應集保結算所「投票逐案揭露平台」，成為銀證型民營金控中首家參與的券商。
永豐金證券了解機構投資人對資本市場與被投資企業的深遠影響，主動加入集保結算所「投票逐案揭露平台」，目前已揭露2024年參與持有股票公司的股東會投票決定與理由。此舉不僅呼應主管機關推動的「股東行動主義」與「上市櫃永續發展行動方案」，更彰顯永豐金證券身為機構投資人的高度自我要求，透明揭露如何審慎行使投票權，展現對被投資公司盡職治理的堅定承諾。
自2019年以來，永豐金證券逐年修訂「責任投資管理要點」，並於2020年更制定「盡職治理政策」，依據企業經營利益、股東價值及ESG原則行使投票權，公司每年發布盡職治理報告書，詳盡揭露履行盡職治理的各項成果。
永豐金證券指出，2024年公司更加關注與評估被投資公司的ESG資訊，落實事前檢視與事後追蹤，完善責任投資制度。新增「關係企業與客戶利益衝突管理」原則，並依據ESG 三大面向（環境、社會、公司治理）明訂股東會投票支持與反對的原則，進一步強化投資透明度與治理責任。
