快訊

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

聽新聞
0:00 / 0:00

響應集保投票逐案揭露平台 永豐金證券銀證型民營金控第一家參與券商

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

為展現機構投資人對責任投資的承諾與深化盡職治理的決心，永豐金證券積極響應集保結算所「投票逐案揭露平台」，成為銀證型民營金控中首家參與的券商。

永豐金證券了解機構投資人對資本市場與被投資企業的深遠影響，主動加入集保結算所「投票逐案揭露平台」，目前已揭露2024年參與持有股票公司的股東會投票決定與理由。此舉不僅呼應主管機關推動的「股東行動主義」與「上市櫃永續發展行動方案」，更彰顯永豐金證券身為機構投資人的高度自我要求，透明揭露如何審慎行使投票權，展現對被投資公司盡職治理的堅定承諾。

自2019年以來，永豐金證券逐年修訂「責任投資管理要點」，並於2020年更制定「盡職治理政策」，依據企業經營利益、股東價值及ESG原則行使投票權，公司每年發布盡職治理報告書，詳盡揭露履行盡職治理的各項成果。

永豐金證券指出，2024年公司更加關注與評估被投資公司的ESG資訊，落實事前檢視與事後追蹤，完善責任投資制度。新增「關係企業與客戶利益衝突管理」原則，並依據ESG 三大面向（環境、社會、公司治理）明訂股東會投票支持與反對的原則，進一步強化投資透明度與治理責任。

延伸閱讀

永豐金證券攜證交所辦主題式業績發表會 AI 展帶動PCB產業升級需求

永豐金證券響應集保「投票逐案揭露平台」 展現永續承諾

電信三雄 秀ESG實踐

永豐金證券攜證交所講座：下半年「柳岸花明又一村」川普關稅戲近尾聲

相關新聞

限時優惠！將來銀行台外幣存款最高12% 存台幣、美元都能聰明賺利息

迎接下半年消費與資金規劃需求，純網銀「將來銀行 NEXT BANK」推出全新一波限時優惠，從新戶高利活存、美元定存，到綁...

金管會擬祭「加速攤還」新制…新版ICS 壽險增資壓力升

金管會與保發中心擬調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，祭「加速攤還」新制，資產淨影響數不再一律15年分攤，現制...

2026年壽險業接軌ICS後配息 兩條路可走

2026年壽險業將接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），如何配息也受市場矚目。據保發中心研擬，接軌後，業者想申請發股息...

保發中心 扮演保險業ICS制度改革推手

長期以來，保發中心一直是金管會政策擬定的重要智庫，面臨2026年接軌TW-ICS倒數，總經理詹芳書點出不合理的過渡措施，...

四大金控首席經濟學家預期…央行本月降息 機率不大

中央銀行將於9月18日召開第3季理監事會，市場聚焦利率、房市兩大議題。四大金控首席經濟學家一致認為，雖美國聯準會（Fed...

「匯率管理」央行的風險與挑戰 三大不確定影響台幣走勢

央行將於9月18日召開理監事會，除降息和房市調控兩大議題外，專家一致點出「匯率管理」是央行的風險與挑戰，新台幣匯價將是央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。