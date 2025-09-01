快訊

限時優惠！將來銀行台外幣存款最高12% 存台幣、美元都能聰明賺利息

聯合報／ 記者陳威任／即時報導
將來銀行推出全新一波限時優惠，不論是新戶與舊戶都有好康。圖／將來銀行提供
迎接下半年消費與資金規劃需求，純網銀「將來銀行 NEXT BANK」推出全新一波限時優惠，從新戶高利活存、美元定存，到綁卡任務加碼利率，全方位鎖定有資金規劃需求的聰明族群，堪稱今年最值得把握的數位理財機會。

首先最吸睛的莫過於「新戶12%優利活存專案」，對想善用資金的聰明理財族來說無疑是一項吸睛利多。只要在活動期間首次開立將來銀行台幣、外幣

存款帳戶，並完成APP下載與裝置綁定，即可領取「N倍券」，讓台幣存款享有高達12%優利利率，適用金額上限為 5萬元，優惠期間為30天；美元存款則享有1個月定存12％優利，100美元即可起存。

相較於市場常見的台幣活存利率僅約0.7%～0.8%、美元存款活存約2.5％，將來銀行提供的回饋遠高於市場水平，對於短期資金規劃、或想測試數位銀行服務的新用戶是不容錯過的的優利存款方案。

針對已是將來銀行存戶的用戶，將來銀行同步推出「2025存款專案B」。活動期間完成每月刷將將卡或財富管理的指定任務，即可自次月起享受高利活存待遇：帳戶內逾5萬元至20萬元的部分享年利率1.8%，超過20萬元者亦有1.5%的加碼利率。對於經常有資金留在帳戶者，是非常實用的選擇。

此外，將將卡也同步推出優惠：全通路享最高1%回饋；搭配海外與指定通路最高3%回饋，刷卡回饋最高可達4％。搭配高利活存任務，卡刷得巧，利息也賺得多。

將來銀行這波活動優惠橫跨新戶與舊戶，涵蓋新台幣與美元存款需求，又結合刷卡回饋與任務解鎖機制，是兼顧靈活度與報酬率的數位理財組合。建議有資金在手的用戶，可「新戶開戶搶12%，卡刷三筆解鎖1.8%高利，打造高效又穩健的個人資產布局。

「新戶12%優利活存專案」，對想善用資金的聰明理財族來說無疑是一項吸睛利多。圖／將來銀行提供
台幣 理財 高利活存

