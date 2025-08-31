保發中心老總詹芳書 扮壽險業 ICS 改革重要推手

長期以來，保發中心一直是金管會政策擬定的重要智庫，面臨2026年接軌TW-ICS倒數，總經理詹芳書點出不合理的過渡措施，強調制度的穩定性、公平性與可預測性，扮演保險業ICS制度調整的重要推手。

詹芳書對接軌新一代清償能力制度（TW-ICS）有清晰願景。他直言：「一個清償能力制度的轉換，應具穩定、公平和可預測性，而非改變排序。好學生還是好學生，不能因為制度改變，好學生就突然變差了。」

他以生動的比喻闡述理念：「就像住豪宅、但貸款99%的人，你能說他是有錢人嗎？制度應該反映『真實的自己』，而不是去操控制度。」

同時，他主張公平性，要求制度一體適用，例如不能僅允許逾6%高利保單分15年攤還，卻限制4~6%保單的同等權利。

詹芳書也特別強調可預測性。他指出，新制度應讓壽險公司與股東能按計劃，透過增資、獲利與商品調整逐步改善財務體質。這樣的設計才能替市場注入長期穩定的信心。

對目前RBC較低的業者，他更呼籲業者，趁現在風險資本標準較低，應加速增資，否則未來接軌後，增資壓力恐更加沉重。

詹芳書帶領保發中心提出務實建議，確保制度轉型穩定、公平且可預測，為市場注入信心，也讓保發中心在保險業制度改革中扮演更加核心的角色。