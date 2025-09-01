「匯率管理」央行的風險與挑戰 三大不確定影響台幣走勢

央行將於9月18日召開理監事會，除降息和房市調控兩大議題外，專家一致點出「匯率管理」是央行的風險與挑戰，新台幣匯價將是央行總裁楊金龍2018年上任以來最大的外部風險。

首先，央行需在美國關切匯率操縱的外部壓力，與國內出口商（特別是毛利較低的傳統企業）期望弱勢匯率的內部壓力間取得平衡。因上半年為抑制新台幣升值（如5月時的大幅升值）已動用較多政策工具，導致「子彈」消耗較多，下半年若再遇強升壓力，央行調節能力將受限，難以施展干預。

專家認為，維持匯率動態穩定是一大考驗，同時也需考量美國聯準會降息預期、外資流向（受AI及高科技題材或晶片供應鏈影響）及出口表現等因素對匯率影響。

其次，美元指數在年底前可能因美國降息及日本升息而再度走弱，但在明年第1季末至第2季初美元指數可望回升，原因在於各國在貿易談判壓力下經濟可能放緩，推升避險需求，且各國承諾增加購買美國商品，資金將流向美國。台灣因應貿易順差壓力，加上AI產業帶動的經濟熱潮，央行在穩定匯率方面將面臨雙重挑戰。

除匯率管理外，專家指出央行將面臨三大不確定，包括川普政策反覆、俄烏地緣政治及聯準會獨立性。美國總統川普施政主軸在MAGA（讓美國再次偉大），希望製造業回流美國，行政措施則透過對等關稅、232國安調查，央行須面對台幣大幅升值，金融市場穩定議題；俄烏地緣政治也是央行難以事先預估的風險；至於川普對聯準會批評及解任理事動作，也恐改變未來貨幣政策路徑。