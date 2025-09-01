快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

2026年壽險業接軌ICS後配息 兩條路可走

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

2026年壽險業將接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），如何配息也受市場矚目。據保發中心研擬，接軌後，業者想申請發股息，有兩條路，一、過渡措施前，ICS是100%達標，二、過渡措施前，ICS達50%且每年資本缺口攤提，都有按時「還款」。

保發中心總經理詹芳書說，未申請過渡措施，接軌後ICS達100%資本適足達標，表示這家公司有賺錢，就不需額外新增條件，不應限制發股息。

另一種情況是，有些公司ICS只有50%，允許業者可分15年強化資本，這15年過渡期中，業者每年都有逐步改善體質、按時增資，那就應要給股東誘因，允許發股息，才能產生正向循環。

為何是50%？以歐洲來看，ICS需達100%才能發，但這是市況穩定前提下，若遇到「歹年冬」，大家都無法達標，歐洲也定了一個40%至60%最低下限，意思是若高於40%至60%這個水準，在過了歹年冬後，認為仍有復甦能力。

保發中心規劃，只要過渡前ICS達50%且每年按時改善體質，仍可申請發股息。這改善體質方式可透過獲利、增資或商品及投資收益貢獻，拉高資本。

股息

延伸閱讀

獨／壽險ICS加速攤提新制來了 三商美邦恐重估、新壽臨增資

金融法說周談獲利展望 明年股息政策受矚目

壽險公會改選 陳慧遊續任理事長

醫療險恐調漲！壽險業臨三大挑戰 舊保單告知成最大風暴

相關新聞

金管會擬祭「加速攤還」新制…新版ICS 壽險增資壓力升

金管會與保發中心擬調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，祭「加速攤還」新制，資產淨影響數不再一律15年分攤，現制...

四大金控首席經濟學家預期…央行本月降息 機率不大

中央銀行將於9月18日召開第3季理監事會，市場聚焦利率、房市兩大議題。四大金控首席經濟學家一致認為，雖美國聯準會（Fed...

2026年壽險業接軌ICS後配息 兩條路可走

2026年壽險業將接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），如何配息也受市場矚目。據保發中心研擬，接軌後，業者想申請發股息...

保發中心 扮演保險業ICS制度改革推手

長期以來，保發中心一直是金管會政策擬定的重要智庫，面臨2026年接軌TW-ICS倒數，總經理詹芳書點出不合理的過渡措施，...

「匯率管理」央行的風險與挑戰 三大不確定影響台幣走勢

央行將於9月18日召開理監事會，除降息和房市調控兩大議題外，專家一致點出「匯率管理」是央行的風險與挑戰，新台幣匯價將是央...

國銀富豪戶財管規模攀高 截至7月底承作高資產總額達1.6兆元

據金管會截至2025年7月底統計，15家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬5,572人，總資產（AUM）規模1兆6,9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。