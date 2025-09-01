2026年壽險業接軌ICS後配息 兩條路可走

2026年壽險業將接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），如何配息也受市場矚目。據保發中心研擬，接軌後，業者想申請發股息，有兩條路，一、過渡措施前，ICS是100%達標，二、過渡措施前，ICS達50%且每年資本缺口攤提，都有按時「還款」。

保發中心總經理詹芳書說，未申請過渡措施，接軌後ICS達100%資本適足達標，表示這家公司有賺錢，就不需額外新增條件，不應限制發股息。

另一種情況是，有些公司ICS只有50%，允許業者可分15年強化資本，這15年過渡期中，業者每年都有逐步改善體質、按時增資，那就應要給股東誘因，允許發股息，才能產生正向循環。

為何是50%？以歐洲來看，ICS需達100%才能發，但這是市況穩定前提下，若遇到「歹年冬」，大家都無法達標，歐洲也定了一個40%至60%最低下限，意思是若高於40%至60%這個水準，在過了歹年冬後，認為仍有復甦能力。

保發中心規劃，只要過渡前ICS達50%且每年按時改善體質，仍可申請發股息。這改善體質方式可透過獲利、增資或商品及投資收益貢獻，拉高資本。