保發中心 扮演保險業ICS制度改革推手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

長期以來，保發中心一直是金管會政策擬定的重要智庫，面臨2026年接軌TW-ICS倒數，總經理詹芳書點出不合理的過渡措施，強調制度穩定性、公平性與可預測性，扮演保險業ICS制度調整的重要推手。

詹芳書對接軌新一代清償能力制度（TW-ICS）有清晰願景。他直言：「一個清償能力制度的轉換，應具穩定、公平和可預測性，而非改變排序。好學生還是好學生，不能因為制度改變，好學生就突然變差了。」

他以生動比喻闡述理念：「就像住豪宅但貸款99%的人，你能說他是有錢人嗎？制度應該反映『真實的自己』，不是去操控制度。」

同時，他主張公平性，要求制度一體適用，例如不能僅允許逾6%高利保單分15年攤還，卻限制4％至6%保單的同等權利。

詹芳書也強調可預測性，新制度應讓壽險公司與股東能按計畫，透過增資、獲利與商品調整逐步改善財務體質。這樣的設計才能替市場注入長期穩定的信心。

