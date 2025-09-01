四大金控首席經濟學家預期…央行本月降息 機率不大

中央銀行將於9月18日召開第3季理監事會，市場聚焦利率、房市兩大議題。四大金控首席經濟學家一致認為，雖美國聯準會（Fed）降息在即，但央行跟進降息機率不大；至於房市管制，僅一位認為央行可能某程度上進行調整，協助需要貸款民眾取得資金，其餘三位皆認為不會鬆動。

包括國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、合庫金控首席經濟學家徐千婷都認為，雖市場普遍認為，Fed 9月將降息1碼，但台灣央行不會立即跟進降息。

林啟超認為，央行將重點關注明年Fed降息速度和幅度。羅瑋認為，央行市場操作更為靈活，短期內不會採取降息措施，央行會在不調整重貼現率情況下，引導市場利率走低，因此降息迫切性不如預期中強烈，央行將持續觀察後續狀況，特別是台美經貿政策對產業影響。黃蔭基指出，央行9月不會採取降息措施，12月可能性較高。

徐千婷表示，央行降息可能性極低。原因包括：一、通膨率仍高於總裁楊金龍提及的1.5%降息考慮標準。二、台灣經濟成長優於預期，顯示無降息刺激必要；三、降息與當前房市緊縮政策目標相矛盾，恐造成政策不一致；四、全球主要央行（如日本、歐盟）因美國政策不確定性而多持觀望態度，普遍維持利率不變。

而在房市管制方面，三位認為持續監控不會鬆綁，一位認為微調。羅瑋認為，行政院已釋出訊息，希望銀行「水龍頭開大一點」，央行可能在某種程度上進行調整，以協助需要貸款的民眾取得資金。他預期，央行或金管會將採取必要措施，對選擇性信用管制或銀行房貸自主管理進行鬆綁。

徐千婷則認為，央行不會放鬆現有規範，也不會推出第八波信用管制。黃蔭基認為，信用資源仍過度偏向房地產，央行暫無理由放鬆管制。林啟超也認為，央行第七波選擇性信用管制已初步打破過去房價只漲不跌的神話，央行將會持續觀察。