金管會擬祭「加速攤還」新制…新版ICS 壽險增資壓力升

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會與保發中心擬調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，祭「加速攤還」新制。 聯合報系資料照
金管會與保發中心擬調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，祭「加速攤還」新制，資產淨影響數不再一律15年分攤，現制RBC（資本適足率）愈低者恐愈須在五年內加速補資本，增資壓力大增。

市場憂心，三商美邦人壽（2867）估值恐重估，新壽「15年免增資神話」也將幻滅。

此案起因於金管會去年允許業者在2026年接軌後、再加15年認列資產淨影響數，卻讓逾6%高利率保單不再是壽險業包袱，反成ICS大補丸，導致「前段班變後段班、後段班變前段班」的不合理現象。

「淨資產過渡15年」是指接軌後，暫時免認資產跌價，也免增加保單準備金，這15年過渡如同一個15年貸款，現制是讓業者一律以15年分期攤還。

未來將有兩大調整，一、從目前僅適用逾6%高利保單，範圍擴大到4%，可借範圍擴大，但多借就得多還，二、「加速還款」新制將改採差異化計算。

例如RBC僅200%轉換ICS是100%，若要達到ICS 150%的海外投資門檻，以風險性資產為100元估計，中間50元資本缺口就是分五年攤提，而非現制的15年。壽險圈估算，增資壓力恐是現制的兩到三倍。

在現行接軌機制試算下，原本RBC偏低的壽險公司，接軌ICS後數字「被墊高」；相對RBC原本高的公司，ICS卻被拉低，導致「前段班變後段班、後段班變前段班」的不合理現象。

保發中心總經理詹芳書說，清償能力新制度轉換，應具穩定、公平和可預測性，要反映業者真實狀況。

詹芳書在日前精算學會研討會中提出三大調整方向：一，RBC逾250%公司，轉換後ICS以125%計算，缺口可維持15年分攤；二，RBC低於250%，ICS是RBC的一半，缺口得在五年內加速補齊；三，若業者希望ICS衝高到逾125%，額外部分一律五年補完。體質愈差公司將加重資本壓力。

業界指出，新制下資本壓力差異明顯。以RBC僅200%的壽險公司為例，轉換後ICS僅100%，若要達150%，缺口50元必須在五年補完，每年須攤還10元，加上原本缺口分攤，每年總計15元，壓力是舊制兩倍。

若RBC僅150%，ICS只剩75%，要拉升到150%，每年需補18元以上，負擔最重。

市場認為，這項制度修正，等於「把墊高ICS的後門補上」，避免部分壽險靠高利率保單意外翻身。未來真正的挑戰在於，業者是否能在過渡15年內，靠增資、獲利與商品調整逐步填補缺口。

