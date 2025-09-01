金控填息牛步 僅3家完成…存股族需評估2因素

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
今年金控股填權息表現疲弱，十三家上市金控僅三家完成填息。大型券商主管表示，這反映投資人對金融股的信心轉弱。本報資料照片
今年金控股填權息表現疲弱，十三家上市金控僅三家完成填息。大型券商主管表示，這反映投資人對金融股的信心轉弱。本報資料照片

七、八月是金控除權息旺季，但今年金控股填權息表現冷清，十三家上市金控中，至今僅富邦金、玉山金與國票金完成填息，兆豐金則是盤中一度填息後回跌，其餘多數仍呈現牛步化，金融圈人士表示，不少金控要面臨填息時間拉長的可能性。

金融股向來被視為存股族最愛，尤其金控股息可期、填息穩定。去年國泰金與凱基金（原開發金）僅用三天就完成，台新金花了九天，富邦金也在一個月內達陣，顯示當時市場對金融股的信心高昂。但今年不同，最快的國票金花了十六天、玉山金則是廿四天才完成，富邦金也耗時超過一個月才補回股價缺口，其他金控則「步履蹣跚」，金融圈人士說，「今年填息進度牛步化，代表市場給予金融股評價不足。」

根據統計，去年僅有合庫金、永豐金兩家未能填息，另外有五家金控雖時間略長，但也在今年上半年填息。

券商表示，壽險型金控受到上半年匯率波動影響。台幣四、五月急升，直接壓縮海外資產價值與帳面獲利，富邦金、國泰金、凱基金等因此承受沉重壓力。雖然金管會允許釋出部分責任準備金以因應外匯評價損失，多數金控在六月也交出相對優秀的成績單，但市場依舊擔憂壽險金控的後續獲利能力。

銀行型金控受房市信用緊縮政策拖累。中央銀行對房貸、建商融資等限制嚴格，讓第一金、合庫金等業務成長受限。金融圈人士指出，今年的市場氛圍與去年相比不同，如果後續資金面與政策面沒有改善，多數金控無法完成填息的可能性不是沒有，也代表市場對金融股的再評價。

對於金控股今年填權息無力，大型券商主管表示，近年來很多金融股存股族轉向ＥＴＦ（指數股票型基金），然而，金融股除了有股息收入外，資本利得空間也大，兼具存股及增值的想像空間。因此，即便今年獲利表現可能不如去年，但或許正是逢低布局的機會。

然而，該主管也指出，金融股存股族要認真評估兩因素。第一，金控逐漸走上大者恆大的路徑，尤其旗下子公司相對完整的金控，面對複雜的經濟情勢，更有能力維持穩定的股息配發。其次，在國際情勢受到川普關稅影響下，政策調整將會對金控獲利有更大的影響，存股族需要思考，選股時要觀察誰是能夠快速因應政策變化的公司。整體來看，今年金控填息比去年困難，反映投資人對金融股的信心轉弱。

相關新聞

金管會擬祭「加速攤還」新制 新版 ICS 壽險增資壓力升

金管會與保發中心擬調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，祭「加速攤還」新制，資產淨影響數不再一律15年分攤，現制...

2026年壽險業接軌 ICS 後配息 兩條路可走

2026年壽險業將接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），如何配息也受市場矚目。據保發中心研擬，接軌後，業者想申請發股息...

保發中心扮演保險業 ICS 制度改革推手

長期以來，保發中心一直是金管會政策擬定的重要智庫，面臨2026年接軌TW-ICS倒數，總經理詹芳書點出不合理的過渡措施，...

四大金控首席經濟學家預期 央行本月降息機率不大

中央銀行將於9月18日召開第3季理監事會，市場聚焦利率、房市兩大議題。四大金控首席經濟學家一致認為，雖美國聯準會（Fed...

「匯率管理」央行的風險與挑戰 三大不確定影響台幣走勢

央行將於9月18日召開理監事會，除降息和房市調控兩大議題外，專家一致點出「匯率管理」是央行的風險與挑戰，新台幣匯價將是央...

國銀富豪戶財管規模攀高 截至7月底承作高資產總額達1.6兆元

據金管會截至2025年7月底統計，15家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬5,572人，總資產（AUM）規模1兆6,9...

