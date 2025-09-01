快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

搶攻股市 金控拚全年獲利

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

台股下半年表現亮眼，七、八月合計上漲近兩千點，各家金控為衝關全年獲利表現，無不劍指股市。大型券商認為，最後幾個月的操作，將成為金控今年獲利表現的關鍵因素。

金控獲利今年普遍下滑，但在法說會上，包括富邦金、國泰金等業者均透露，帳上仍有股市操作未實現利益，企圖讓市場重拾信心。

以富邦金控為例，上半年稅後淨利五一三點八億元，穩居金控獲利王，其中富邦人壽靠股市大賺，實現投資利益七五二億元，國內外股票報酬率均逾兩成；富邦金總經理韓蔚廷表示，將維持「逢高減碼、逢低布局」的區間操作，並看好ＡＩ產業中長期發展。

國泰金控旗下國泰人壽，上半年股票操作也傳捷報，投資報酬率約百分之八到九，實現資本利得三四一億元。國壽高層透露，已調整持股結構，降低風險因子，目前帳上仍有逾四五○億元未實現利益。

新合併的台新新光金控在合併後首場法說會指出，目前股票部位也有近一百億元未實現利益。台新新光金高層說，下半年若美國啟動降息循環，市場行情有望持續受惠。

泛公股行庫則不約而同將股票操作視為獲利要角，華南金主管指出，銀行部位現有約三百億元，估計今年股利收入可達十八至十九億元，較去年小幅成長。

金融圈人士表示，金控雖強調審慎操作，但實際上壽險與金控早將股市列為主戰場。

金控 台股

