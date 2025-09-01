玉山銀挺優質藝文活動
創立於1882年，擁有世界交響樂團之王美譽的「柏林愛樂管弦樂團」即將於今年11月11日至13日來台演出。玉山長期支持優質藝文活動，本次金融業獨家贊助柏林愛樂造訪台灣，並將於11月13日在台北國家音樂廳舉辦世界級《玉山音樂饗宴》，期盼讓全台灣的古典樂迷可以近距離聆賞世界頂尖樂團演出，共同感受一場精彩無比的音樂饗宴。
「柏林愛樂管弦樂團」(Berliner Philharmoniker），以民主選拔指揮、精湛演奏與創新精神屹立古典樂壇，長久以來被公認為世界上最好的樂團之一。現任首席指揮為2019年接任的奧地利指揮-基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko），指揮風格以完美主義著稱，極度注重樂譜上的每一個細節，追求最忠於作曲家原意的演繹，將交響曲視為一場宏大的戲劇，準確掌握音樂的敘事脈絡和角色心理，使他不僅能將樂團的演奏打磨得精準無比，更能深入挖掘作品背後的戲劇張力與情感深度，讓每一個音符都充滿生命力。
柏林愛樂本次來台共有三場演出，11月11日將獻上楊納傑克《蘭吉亞舞曲》、巴爾托克《奇異滿洲人》與史特拉汶斯基《彼得羅西卡》，展現20世紀音樂的多元面貌；11月12日、13日則以舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》，並壓軸布拉姆斯C小調第一號交響曲，凝聚浪漫與人文情懷，完整體現柏林愛樂深厚傳統與當代視野。
全球古典樂迷心中的第一天團「柏林愛樂管弦樂團」來台演出，主辦單位-MNA牛耳藝術將於9月4日中午12時於MNA售票網／App開放全面線上售票，玉山信用卡友享有優先購票權益，可於9月2日中午12時至9月3日中午12時優先預購，並可現場獲贈精美節目冊一本，玉山世界卡/無限卡購票可額外獲贈「柏林愛樂」精美禮品一份，喜愛古典音樂的樂迷可把握難得機會。
