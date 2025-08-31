快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

獨／壽險ICS加速攤提新制來了 三商美邦恐重估、新壽臨增資

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
三商美邦人壽。 聯合報系資料照
金管會與保發中心正擬調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，擬祭「加速攤還」新制，資產淨影響數不再一律15年分攤，RBC愈低者恐得愈需在5年內加速補資本。市場憂心，三商美邦（2867）估值恐重估，新壽「15年免增資神話」也將幻滅。

「淨資產過渡15年」是指接軌後，暫時免認資產跌價，也免增加保單準備金，這15年過渡如同一個15年貸款，現制是讓業者一律以15年分期攤還。

未來將有兩大調整，一、從目前僅適用逾6%高利保單，範圍擴大到4%，可借範圍擴大，但多借就得多還，二、「加速還款」新制將改採差異化計算。

例如RBC僅200%轉換ICS是100%，若要達到150%的海外發債門檻，中間50元資本缺口就是分5年攤提，而非現制的15年。壽險圈估算，增資壓力恐是現制的兩到三倍。

此案起因是金管會去年允許業者在2026年接軌後、再加15年認列資產淨影響數，卻讓逾6%高利率保單，不再是壽險業的包袱，反成了ICS大補丸。

在試算下，原本RBC偏低的壽險公司，接軌ICS後數字「被墊高」；相對RBC原本高的公司，ICS卻被拉低，導致「前段班變後段班、後段班變前段班」的不合理現象。

保發中心總經理詹芳書直言，清償能力新制度轉換，應具穩定、公平和可預測性，應是要反映業者真實狀況。

詹芳書在8月29日精算學會研討會中提出三大調整方向：第一，RBC逾250%的公司，轉換後ICS以125%計算，缺口可維持15年分攤；第二，RBC低於250%者，ICS是RBC的一半，缺口得在5年內加速補齊。

第三，若業者希望ICS進一步衝高到逾125%，額外部分一律5年補完。體質愈差的公司將加重資本壓力。

業界指出，新制下資本壓力差異明顯。以RBC僅200%的壽險公司為例，轉換後ICS僅100%，若要達到150%，缺口50元必須在5年補完，每年需攤還10元，加上原本缺口分攤，每年總計15元，壓力接近舊制的兩倍。

若RBC僅150%，ICS只剩75%，要拉升到150%，每年需補18元以上，負擔最重。

依規劃，2026年3月底各公司需同時提交2025年底RBC與ICS數字，並依新規計算15年需計提，或是否需多借「超額」的資本額度。為配合調整，申請過渡措施最晚在11月15日前。

市場認為，這項制度修正，等於「把墊高ICS的後門補上」，避免部分壽險靠高利率保單意外翻身。未來真正的挑戰在於，業者是否能在過渡15年內，靠增資、獲利與商品調整逐步填補缺口；否則，壽險市場的整併壓力，恐將比預期更快浮現。

保單 壓力 壽險公司

