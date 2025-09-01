台企銀助企業應對關稅衝擊

因應美國對等關稅衝擊，台灣企銀（2834）配合財政部辦理「貿易融資利息減碼方案」，提供出口廠商金融支持措施，針對受美國關稅影響、具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，推出貿易融資貸款的貸放年利率減碼1%，每家廠商利息減收上限新台幣100萬元；符合中小企業認定標準的廠商，年利率減碼1.5%，每家廠商利息減收上限120萬元，協助客戶減輕財務負擔、拓展外銷市場。

不僅提供減碼方案，台灣企銀前已推出「貸你過關」企業貸款專案，針對受對等關稅影響的中小企業，可向台灣企銀申請最低2.2%優惠利率融資，或申請既有貸款展延，該行秉持從速、從簡原則，全力透過金融支援協助受影響的廠商減緩財務壓力及美國關稅政策帶來的衝擊。

台灣企銀積極協助我國廠商辦理各項政策性貸款等金融協助，例如經濟部「中小微多元發展專案貸款」第二類方案，將直接或間接受關稅影響且營收衰退10%的中小企業納入貸款對象，並搭配中小企業信保基金「外銷貸款優惠保證加碼信用保證措施」，額外提供中小企業最高6,000萬元及非中小企業最高1億元的保證融資額度，助廠商拓展新市場，減少對單一地區外銷市場依賴，強化企業全球競爭力。

台灣企銀指出，將啟動北中南六場巡迴輔導講座計畫，邀請專家分享有關關稅變局對台灣企業帶來機會與挑戰，以及金融支持政策，提升中小企業對關稅政策及避險商品的認知，並於官網建置「企業融資商品專區」展現零距離金融服務，另全台125家營業單位皆設有「中小企業融資諮詢服務專區」，歡迎民眾可隨時上網查詢相關資訊及預約融資諮詢，或臨櫃洽詢專人協助。