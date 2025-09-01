一卡通、街口用戶 皆逾700萬

今年以來，國內電子支付市場強強滾，兩大業者一卡通及街口支付，近期先後宣布用戶數突破700萬戶，街口更是不受日前與泰山的股權買賣爭議影響，用戶數持續成長，業界看好，接下來將力拚轉虧為盈。

一卡通公司旗下電子支付品牌 iPASS MONEY在今年7月率先宣布用戶數突破 700萬大關，並推出 「LUCKY 7」 優惠活動，一卡通並強調，用戶數突破700萬戶，不僅彰顯了iPASS一卡通深耕電子支付場景的努力，更證明了其廣受民眾信賴與使用的實力。未來iPASS一卡通將持續強化自主發展，為用戶提供更優質、便利的支付體驗，並致力於打造更完善的支付生態圈。

緊接著，8月28日街口支付也宣布，用戶數突破700萬戶。尤其街口母公司街口金科與泰山之間的訴訟風波，讓外界一度擔心電子支付市場將面臨大洗牌，但街口支付在風波後不僅快速穩定品牌恢復使用，更持續吸引用戶與店家重建信心。