壽險業上半年RBC七家回升 三商壽154%未達標 9月底補考

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
三商美邦人壽。圖／三商壽提供
壽險業2025上半年資本適足率（RBC）出爐，受到匯兌風暴衝擊，截至目前，21家壽險中，僅安聯人壽尚未公布 ，其中有七家較2024年下半年提升，其中三商美邦人壽再度未達標，需進行9月底的補考。

而在淨值比方面，與去年底相較，僅四家壽險有所提升。三商壽（2867）表示，除了持續調整及執行各項改善方案之外，亦提交主管機關新版的資本強化計畫。

金管會以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%，兩大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

壽險業資本適足率概況
但壽險業今年上半年因受美元匯率急速貶值，除產生匯兌損失外，亦造成美元資產評價減損，壽險業積極自救，推出包括拉高傳統避險比例、拉長避險天期，及增加替代避險中雜幣配置等三大應變措施，而金管會也提出「三大暫行措施」，包括RBC資本適足率的匯率改以半年均價計算、放寬保單責任準備金計提基礎，以及新一代清償能力制度過渡措施申請標準，最後補考時間為9月底。

壽險業2025上半年資本適足率（RBC）出爐，截至目前，僅有七家較2024年下半年提升，分別為合庫人壽、友邦人壽、台新人壽、元大人壽、富邦人壽、遠雄人壽以及三商美邦人壽；而合庫人壽、法巴人壽、安達人壽、友邦人壽、台新人壽、元大人壽、富邦人壽等公司的RBC皆在400％之上。

在淨值比方面，與2024年下半年相較，僅四家壽險有所提升，分別為友邦人壽、遠雄人壽、保誠人壽以及安聯人壽，其餘皆下滑。

六大壽險公司中，富邦人壽由2024年下半年RBC 388.01%、淨值比11.39%，提升為RBC 404.84%、淨值比降為9.88%；凱基人壽由2024年下半年RBC 398.3%、淨值比7.76%，降為RBC 346.86%、淨值比降為6.83%；國泰人壽上半年RBC降為328.45%、淨值比8.07%；台灣人壽上半年RBC降為323.01%、淨值比7.16%；南山人壽上半年RBC降為276.22%、淨值比5.77%；新光人壽上半年RBC降至204.85%、淨值比4.26%，皆順利達標。


